Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Technics heeft een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking aangekondigd die LDAC via Bluetooth ondersteunt voor het afspelen van Hi-Res Audio.

De Technics EAH-800-hoofdtelefoon wordt geleverd met een dynamische driver van 40 mm in elk oor, plus dunne-film-polymeer meerlaagse condensatoren zoals gewoonlijk gebruikt in de hoogwaardige audioversterkers van het merk.

Hun dubbele hybride ruisonderdrukkingstechnologie combineert analoge filters met feedbackmicrofoons, plus feedforward-microfoons en digitale filters om ervoor te zorgen dat het omgevingsgeluid wordt gedempt en geen invloed heeft op het afspelen van muziek.

Er zijn ook natuurlijke omgevings- en aandachtsmodi, zodat externe ruis duidelijker te horen is wanneer u bijvoorbeeld naar anderen luistert of naar zenderaankondigingen luistert.

Spraakoproepen profiteren ook van extra microfoons, met vier MEMS-microfoons voor spraakhelderheid en nog eens vier die worden gebruikt met beamforming-technologie voor een betere opname.

De oorkussens zijn gemaakt van traagschuim voor een comfortabele pasvorm, terwijl de hoofdtelefoon kan worden opgevouwen om compacter te zijn tijdens het reizen.

De levensduur van de batterij zou tot 60 uur bedragen met ruisonderdrukking uitgeschakeld, 50 uur als deze actief is. Dat vermindert met ongeveer 10 uur bij het luisteren naar LDAC-muziek tot 96 kHz/24-bit.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 4 januari 2022

De snellaadfunctie is beschikbaar via USB-C. Het biedt tot 10 uur afspeeltijd voor slechts 15 minuten opladen.

Beschikbaarheid en prijs zijn nog niet bekend. Ze zullen verkrijgbaar zijn in witte en zwarte kleurenschema's.