Technics breidt zijn echte draadloze EAH-lijn uit met AZ60- en AZ40-modellen van minder dan £ 200

(Pocket-lint) - Technics heeft zojuist twee nieuwe paar echte draadloze oordopjes aangekondigd om zijn bestaande EAH-lijn uit te breiden, en beide modellen zullen minder dan £ 200 / $ 200 kosten wanneer ze in oktober op de markt komen.

Het populaire audiomerk van Panasonic heeft echter niet gekozen voor een meer pakkende naam dan bestaande oortelefoons . Dat betekent dat we de EAH-AZ60 en EAH-AZ40 hebben.

Zoals je misschien uit de cijfers hebt afgeleid, is de AZ60 het meer premium paar en zit hij iets onder de AZ70W. Technics zegt dat de combinatie van het akoestische kamerontwerp plus 8 mm-drivers een helder en rijk geluid levert, waardoor de bastonen in die kamers kunnen ademen.

Bovendien heeft Technics deze oordopjes uitgerust met LDAC-ondersteuning, wat betekent dat je draadloze Hi-Res-audio krijgt met een snelle respons en veel detail.

De AZ60 beschikt ook over een hybride ruisonderdrukkingssysteem dat volgens Technics een set microfoons gebruikt om niet alleen externe ruis te verwijderen, maar ook de ruis in de hoofdtelefoon.

Afgezien van die twee high-end features, delen de twee verschillende modellen veel overeenkomsten. Beide hebben bijvoorbeeld IPX4-waterbestendigheid , wat betekent dat ze spatten en regen moeten overleven. Dompel ze gewoon niet onder.

Ze gebruiken ook allebei een vergelijkbare stemdetectie als andere knoppen, die verschillende externe microfoons combineert om ervoor te zorgen dat je stem duidelijk wordt opgepikt, maar externe ruis wordt weggenomen tijdens spraak- / video-oproepen.

Beide hebben ook twee verschillende modi voor omgevingsbewustzijn. Een daarvan - genaamd "Natural Ambient Mode" - laat je omgevingsgeluid horen terwijl je naar muziek luistert. De tweede, "Attention Mode", is meer afgestemd op de frequentie van stemmen, zodat je echt kunt luisteren naar wat iemand zegt zonder dat je je koptelefoon hoeft uit te doen.

De nieuwe draadloze oordopjes van Technics zijn in oktober verkrijgbaar. De AZ60 kost £ 199 / $ 199 en is verkrijgbaar in zilver en zwart, terwijl de AZ40 £ 129 / $ 129 zal kosten en wordt geleverd in zilver, zwart en roségoud.