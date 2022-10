Uw Sony WF-1000XM4-knoppen krijgen een Multipoint Bluetooth-upgrade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De razend populaire WF-1000XM4 draadloze oordopjes van Sony krijgen een upgrade met ondersteuning voor Multipoint Bluetooth-verbindingen. En ze zijn niet alleen.

Naast de WF-1000XM4 heeft Sony ook bevestigd dat de LinkBuds en LinkBuds S oordopjes dezelfde functie krijgen. Beiden krijgen Multipoint Bluetooth-connectiviteit via een software-update "tegen november 2022", terwijl WF-1000XM4-bezitters iets later moeten wachten - Sony zegt alleen dat de update deze winter komt.

Het is vooral opmerkelijk dat de functie überhaupt naar de WF-1000XM4 komt. Het zijn geen nieuwe oordopjes en ze zijn al meer dan een jaar oud. Waarom Sony pas nu - en niet eens nu, we wachten nog steeds - Multipoint Bluetooth heeft toegevoegd, laat zich raden. Maar we zijn gewoon blij dat het eraan komt.

Voor wie zich afvraagt waar al die ophef over gaat: Multipoint Bluetooth maakt het mogelijk om hoofdtelefoons en oordopjes met meer dan één apparaat tegelijk te verbinden. Het persbericht van Sony gebruikt het voorbeeld van iemand die naar muziek luistert op zijn pc en een telefoongesprek ontvangt op zijn telefoon. Als Multipoint Bluetooth is ingeschakeld, wisselen de compatibele oordopjes automatisch van apparaat, zodat het gesprek handsfree kan worden aangenomen. Het is allemaal vrij magisch en werkt vergelijkbaar met hoe AirPods automatisch van apparaat wisselen wanneer ze verbonden zijn met Apple-apparatuur.

Sony's verrassende WF-1000XM4 aankondiging kwam samen met een speciale versie van de LinkBuds S oordopjes die ook gemaakt zijn van gerecyclede waterkoeler flessen. Ze heten de LinkBuds Earth Blue en zien er goed uit.

Geschreven door Oliver Haslam.