(Pocket-lint) - Sony heeft een nieuwe kleur aangekondigd voor zijn populaire LinkBuds S draadloze oordopjes, maar het is meer dan alleen een look - ze zijn gemaakt van gerecyclede waterkoelers.

De pittige naam LinkBuds S Earth Blue is gemaakt van gerecycled harsmateriaal uit gerecyclede plastic waterdispensers, aldus Sony. Het materiaal werd door Sony gecreëerd als een manier om het potentiële gebruik van de in waterdispensers gebruikte materialen te onderzoeken en tegelijkertijd gebruik te maken van de unieke kleefeigenschappen. Het resultaat is dit nieuwe, milieuvriendelijkere paar oordopjes.

Het gelukkige toeval van dit alles is dat de LinkBuds S Earth Blue oordopjes en het oplaaddoosje beide een uniek marmeren patroon hebben, en het is zeker een aangename look. Het is een blauw-witte combinatie die moeilijk te plaatsen is, maar Sony's marmeren beschrijving is vrij accuraat.

Deze dingen hebben ook meer eco referenties. Sony zegt dat 2 dollar van de verkoop van elke LinkBuds S wordt gedoneerd aan activiteiten voor het behoud van de zee. Ons is verteld dat dit betekent dat elke aankoop bijna 58.824 vierkante meter oceaan beschermt, wat ons goed nieuws lijkt.

Onder de nieuwe constructie, dit zijn dezelfde LinkBuds S die we al hebben beoordeeld, wat betekent dat u kunt uitkijken naar een geweldige pasvorm en geluid. De levensduur van de batterij wordt geschat op 20 uur bij gebruik van de meegeleverde oplader, en Google Fast Pair-ondersteuning is natuurlijk inbegrepen.

De nieuwe LinkBuds S Earth Blue oordopjes zijn vanaf volgende maand te koop en kosten ongeveer €200/£180 in Europa. Degenen in de Verenigde Staten betalen $199,99 wanneer ze "eind oktober" in de verkoop gaan.

Geschreven door Oliver Haslam.