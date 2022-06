Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Sony wat meer instapt op de booming markt voor gaming headsets, nu een nieuwe line-up van drie headsets uitlekt in aanloop naar een geruchtmakende aankondiging in de komende weken.

De volledige line-up is uitgelekt via OnLeaks en 91mobiles, en het lijkt erop dat het onder een nieuwe merknaam zal zijn die Sony Inzone noemt. De drie hoofdtelefoons, oplopend in functies en dus vermoedelijk prijs, zijn de Inzone H3, H7 en H9.

Alle drie hebben ze een zeer vergelijkbaar rond wit ontwerp dat goed zal passen bij de standaard frontplaten van de PlayStation 5, mits je je console niet hebt aangepast met iets als Darkplates van Dbrand.

De H3 is de meest eenvoudige, met een bedrade verbinding, maar zou toch 360-graden geluid moeten bieden, zo lijkt het. Het meest indrukwekkend is dat hij mogelijk ruisonderdrukking heeft, gezien een schakelaar met de tekst "NC/AMB", waarmee je waarschijnlijk kunt schakelen tussen deze modus en een omgevingsoptie.

De H7 is vergelijkbaar, maar lijkt geen ruisonderdrukking te hebben, en ruilt dat voordeel in voor draadloze connectiviteit die waarschijnlijk werkt via een Wi-Fi dongle of Bluetooth, afhankelijk van wat je nodig hebt.

Tot slot lijkt het vlaggenschip H9 het beste van twee werelden te bieden, met draadloos afspelen en ruisonderdrukking, volgens 91mobiles.

De gelekte beelden laten zien dat de headsets er geweldig uitzien, maar zonder details over de prijs en de functies, zoals hoe goed ze met de PS5 zullen spelen, zullen we met spanning luisteren naar een echte aankondiging van Sony te zijner tijd.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.