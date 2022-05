Sony LinkBuds S echt draadloze hoofdtelefoons zijn compact maar krachtig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft aangekondigd dat het het merk LinkBuds uitbreidt met de LinkBuds S - maar in tegenstelling tot het vorige LinkBuds-aanbod is dit een conventionele set van echt draadloze hoofdtelefoons.

We zeggen conventioneel, maar ze zijn gericht op het topsegment van de markt, kosten £ 180 / € 200 dus zitten in nauwere concurrentie met vlaggenschip Sony's WF-1000XM4 hoofdtelefoon dan ze doen Sony's meer betaalbare sets.

Wat maakt deze hoofdtelefoon anders dan de 1000XM4? Om te beginnen is hij 41% kleiner en 43% lichter, maar hij biedt veel van dezelfde opties en technologieën. Door zijn prijs zal hij waarschijnlijk ook op veel belangstelling kunnen rekenen.

De belangrijkste functie is actieve ruisonderdrukking, inclusief windreductie, terwijl er AI-assistentie is voor spraakoproepen om ervoor te zorgen dat de beamforming-microfoons onze stem oppikken in plaats van achtergrondgeluid.

Deze hoofdtelefoon ondersteunt ook hi-res audio, met LDAC aan boord. Uiteraard moet LDAC op het bronapparaat aanwezig zijn om optimaal te kunnen profiteren van deze technologie, die drie keer zoveel gegevens via een draadloos signaal mogelijk maakt.

Er is ook Sony's DSEE-technologie aan boord om bronnen van slechte kwaliteit te upscalen en ervoor te zorgen dat alles goed klinkt.

Net als bij de eerdere Sony 1000X-hoofdtelefoons is er intelligentie aan boord die de geluidsregeling kan aanpassen aan uw activiteit - wandelen, hardlopen, concentreren of ontspannen - terwijl er ook detectie is voor wanneer u begint te praten, zodat de muziek wordt gedempt zodat u een gesprek kunt voeren.

De Sony LinkBuds S hebben een IPX4-classificatie, dus ze kunnen tegen een spatje water.

En wat het opladen betreft, je krijgt 6 uur op een enkele lading met ANC, met 20 uur totaal van de behuizing. Een oplaadbeurt van 5 minuten geeft u 1 uur muziek luisteren.

De Sony Linkbuds S zijn vanaf nu te bestellen.

Geschreven door Chris Hall.