(Pocket-lint) - Sony's plannen om een bijgewerkte versie van zijn vlaggenschip hoofdtelefoon met ruisonderdrukking uit te brengen zijn nu zo goed als bekend, na opeenvolgende lekken van zijn bedoelingen en inderdaad ontwerpen voor de nieuwe hoofdtelefoon.

Vorige week zagen we het nieuwe uiterlijk en kregen we een kijkje in de specificaties van de hoofdtelefoon, waaronder een indrukwekkende batterijlevensduur van 40 uur. Nu zijn er foto's opgedoken van de winkelverpakking om die lekken als accuraat te bestempelen.

De op Reddit geplaatste afbeeldingen tonen de hoofdtelefoon in zijn doosje vanuit verschillende hoeken, en tonen het nieuwe, gladdere ontwerp dat hij zal gaan gebruiken.

Interessant genoeg laten ze ook een grafiek zien die de batterijduur van de hoofdtelefoon op 30 uur schat, niet 40, dus we zullen moeten zien of dat klopt als hij uitkomt, wat we verwachten dat hij binnenkort uitkomt.

In reactie op deze afbeeldingen heeft serieleekraker Jon Prosser beweerd dat de XM5 in de VS voor 399 dollar op de markt zal komen en op 12 mei zal worden aangekondigd.

Yep.



Aankondiging op 12 mei

$399

XM4s blijft bestaan voor $349



Ook nieuwe LinkBuds



LinkBuds S (gesloten draadloze oordopjes)

Aankondiging op 18 mei

$199 https://t.co/GPi3w87l3D- Jon Prosser (@jon_prosser) May 5, 2022

Hij zegt ook dat er een nieuwe versie van de LinkBuds op komst is, met een prijs van $199 en aangekondigd op 18 mei. Hopelijk hoeven we dus maar een paar dagen te wachten om erachter te komen of een van beide of beide correct blijken te zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.