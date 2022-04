Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een paar draadloze oordopjes van Sony zijn online uitgelekt met wat lijkt op een ventilatieopening op elk staafje. Wat dit lek nog interessanter maakt is dat er onlangs ookeen paar over-ear koptelefoons van Sony zijn uitgelekt.

De beelden van Sony's volgende ruisonderdrukkende draadloze oordopjes werden gedeeld door leaker SnoopyTech (via Android Police), die zei dat de oordopjes de LinkBuds S zullen heten. Men kan aannemen dat ze een update zullen zijn van de Sony LinkBuds die in februari uitkwamen. De originele LinkBuds hebben een uniek "open-stijl" ontwerp met een donut-achtig gat dat je in staat moet stellen om je omgeving te horen terwijl je de oordopjes draagt.

De LinkBuds, een rariteit in de oortelefoonwereld, zijn speciaal ontworpen om de buitenwereld binnen te laten terwijl u naar muziek luistert of een videogesprek voert. En daarvoor zijn ze perfect geschikt, met een open ring driver ontwerp dat voorkomt dat er iets daadwerkelijk in je gehoorgang komt. In onze review van de oordopjes zeiden we dat de geluidsprestaties verrassend goed zijn en dat het comfort ongeëvenaard is.

In tegenstelling tot de LinkBuds, echter, zal de LinkBuds S blijkbaar een meer traditioneel gesloten ontwerp hebben - meer zoals dat van Sony's WF-1000XM4. Het Walkman Blog merkte zelfs op dat de LinkBuds S een nabijheidssensor bevatten die identiek lijkt aan die op de WF-1000XM4s. In onze review van deze flagship oordopjes, hebben we opgemerkt dat ze alle toeters en bellen hebben en dan nog wat.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Echt draadloze ruisonderdrukkende oordopjes

-Schakel naadloos over van omgevingsgeluid naar geavanceerde ruisonderdrukking en maak automatische weergave mogelijk die leert van uw gedrag. pic.twitter.com/eZs595rLnE- SnoopyTech (@_snoopytech_) April 21, 2022

Maar de LinkBuds S zou nog steeds een soort transparantie-modus kunnen hebben, aangezien de uitgelekte beelden een ventilatieopening aan de buitenkant van elke knop laten zien, waardoor je misschien je omgeving kunt horen zoals bij de LinkBuds. SnoopyTech meldt dat de LinkBuds S in staat zal zijn om "naadloos over te schakelen van omgevingsgeluid naar geavanceerde noise-canceling en automatische weergave mogelijk te maken die leert van je gedrag".

Tot slot onthullen de afbeeldingen dat de LinkBuds S er in het bruin, zwart en wit zou moeten komen.

