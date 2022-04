Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony zou binnenkort een vervanger kunnen aankondigen voor zijn razend populaire WH-1000XM4 ANC-hoofdtelefoon - niet verrassend WH-1000XM5 genaamd.

De timing lijkt goed, aangezien het bestaande model in de zomer van 2020 werd uitgebracht en er naar verluidt officiële beelden online zijn verschenen waarop de 2022-verversing in al zijn glorie te zien is.

Daarnaast zijn een paar van de belangrijkste details onthuld. Zo zou de Sony WH-1000XM5 hoofdtelefoon een batterijlevensduur van 40 uur hebben - 10 uur meer dan de XM4 - zelfs bij gebruik van adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie.

Volledig opladen via USB-C duurt naar verluidt drieëneenhalf uur.

Naar verluidt zal er ook nieuwe drivertechnologie in elk oor zitten, maar daar is nog niet veel over gezegd.

De "pers renders werden gepost door de Duitse site TechnikNews en geven ons een glimp van een schoner uitziend ontwerp - zij het een die nog steeds dezelfde basisvorm heeft.

TechnikNews

Voor de rest zien we dezelfde twee kleuren die Sony tot nu toe in de serie heeft aangeboden - zilver en zwart.

Er zijn tot nu toe geen details over de prijs of de releasedatum vermeld. Maar met zo'n groot lek zou het ons verbazen als we in de komende weken niet meer horen. We houden u op de hoogte.

Geschreven door Rik Henderson.