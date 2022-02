Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft oordopjes geïntroduceerd die heel anders zijn dan alles wat we eerder hebben gezien in de vorm van zijn LinkBuds echte draadloze hoofdtelefoon.

Je zou kunnen zeggen dat het anti-ANC-oortelefoons zijn, omdat ze, in plaats van externe ruis te blokkeren, specifiek zijn ontworpen om het binnen te laten.

Er is geen oortje, met de Sony LinkBuds met een open-ring driver. Deze zit op je oor met een vleugeltip die hem op zijn plaats houdt, zodat je kunt horen wat er in de wereld om je heen gebeurt terwijl je ook naar muziek of spraak luistert.

Dat maakt ze met name handig voor videobellen thuis, waar je ook de deurbel of familieleden wilt afluisteren, of bijvoorbeeld hardlopen om je op de hoogte te houden van verkeer of andere mensen.

Sony beweert ook dat ze geschikt zijn voor een nieuwe levensstijl die wordt aangenomen door veel jonge volwassenen, die graag een koptelefoon dragen, zelfs als ze nergens naar luisteren. Zeker, met slechts 4,1 g per top zijn ze klein en licht genoeg om dat te doen. En omdat er geen oordopje in een van beide oren is gestoken, zijn ze ook gedurende lange perioden comfortabel.

Wat audiotechnologie betreft, delen de LinkBuds dezelfde V1-processor als het vlaggenschip WF-1000XM4 TWS-knoppen, plus Sony's eigen DSEE digitale audio-opschalingssysteem.

Hoewel er geen ruisonderdrukking is, kan de automatische volumeregeling worden geactiveerd om het volume in luidruchtigere gebieden te verhogen, en te verlagen wanneer het stiller om je heen is. Er is ook een speak-to-chat-optie die muziek automatisch pauzeert zodra je praat.

Google Assistant en Amazon Alexa worden ondersteund, evenals Google Fast Pair en Swift Pair-technologieën van Microsoft.

De LinkBuds worden geleverd met een batterijduur van 5,5 uur in de knoppen zelf, met nog eens 17,5 uur beschikbaar in de kleine oplaadcassette. Een snelle oplaadtijd van 10 minuten kan ook een uur afspeeltijd opleveren.

Ze zijn nu verkrijgbaar voor £ 150 in het VK, € 180 in Centraal-Europa en $ 180 in de VS.

Beste koptelefoondeals voor Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony koopjes Door Cam Bunton · 29 November 2021 Het grootste winkelevenement van 2021 is de beste tijd om wat koptelefoonkortingen op te slokken.

squirrel_widget_6583700

Geschreven door Rik Henderson.