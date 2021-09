Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een duo betaalbare hoofdtelefoons aangekondigd voor zijn line-up voor 2021: de WF-C500 sportieve in-ears, compleet met waterbestendigheid; en de WH-XB910N over-ears, die deel uitmaken van de "Xtra Bass"-serie van het bedrijf om groots te leveren in het lage segment.

We zijn al lang fans van Sonys audio-uitvoer, met name het assortiment hoofdtelefoons, zoals de topklasse WF-1000XM4 in-ears en WH-1000XM4 over-ears die ongelooflijke ruisonderdrukking (ANC)-technologie leveren om te helpen de buitenwereld buitensluiten.

De XB910N over-ears biedt ook ANC, net als zijn H910N-voorganger in 2019, wat de vraagprijs inderdaad zeer redelijk maakt: £ 179 / € 200. De levensduur van de batterij is naar verluidt goed voor 30 uur, terwijl Amazon Alexa en Google Assistant-spraakbesturing ook zijn ingebouwd.

De C500-in-ears leveren geen ANC op het gebied van functies, maar deze sportieve in-ears zijn gericht op waterbestendigheid (IPX4-classificatie), plus extra functies zoals geluidsaanpassing om dat profiel precies goed voor uw oren te krijgen. Klinkt als een koopje, voor slechts £ 89 / € 100.

Beide modellen zullen vanaf oktober 2021 in de verkoop gaan. De XB910 in blauwe of zwarte afwerkingen, de C500 in (onofficiële namen) zwarte, witte, ijsgroene of koraalrode (oranje) opties.

