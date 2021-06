Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft officieel de WF-1000XM4 echte draadloze hoofdtelefoon aangekondigd, ter vervanging van de twee jaar oude 1000XM3 .

Het 1000XM4-paar is kleiner en slimmer en heeft tal van extra functies, plus enkele aanpassingen aan de audiotechnologie waardoor ze naar verluidt beter klinken dan voorheen.

Ze zijn 10 procent compacter dan voorheen, waardoor het pilvormige ontwerp wordt vervangen door een meer conventionele vormfactor. De oplaadcassette is ook met 40 procent afgeslankt en heeft Qi draadloze oplaadmogelijkheden gekregen.

Sony s nieuwe geïntegreerde V1-processor is nu de baas, met verbeterde adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie aan boord. Er zijn nu twee ANC-microfoons voor elk oor, naar voren en naar achteren, om de omgevingssfeer beter te beoordelen en deze te blokkeren.

Automatische winddetectiefunctie kan ook de microfoon aan de voorzijde uitschakelen om te voorkomen dat er extra geluiden worden gegenereerd.

Elke knop heeft een nieuwe drivereenheid van 6 mm met een groter magneetvolume en een diafragma met hoge flexibiliteit voor betere prestaties, vooral bij lage frequenties.

Zelfs de oordopjes zijn verbeterd en zijn nu gemaakt van polyurethaanschuim dat de geluidsisolatie verhoogt en beter in het oor past.

Sonys eigen DSEE Extreme-technologie is aan boord, die niet-high-fidelty audiotracks verbetert, terwijl de Sony WF-1000XM4 in-ears Hi-Res Audio Wireless ondersteunen die wordt gestreamd via LDAC. 360 Reality Audio wordt ook ondersteund. Er is echter geen Qualcomm aptX-ondersteuning.

Net als bij de 1000XM3-oordopjes, maakt elk van de XM4s onafhankelijk verbinding met uw apparaat om vertraging te verminderen - veel alternatieven sturen het Bluetooth-signaal naar het ene oor, dat het vervolgens doorgeeft aan het andere.

Sony

De speak-to-chat-functie van de over-ear WH-1000XM4-hoofdtelefoon heeft de sprong naar echt draadloos gemaakt. Indien geselecteerd in de Sony Headphones Connect-app, hoef je alleen maar te praten en de oordopjes pauzeren de muziek.

U kunt ook een aankondiging of ander belangrijk extern geluid horen door uw vinger op het linkeroordopje te plaatsen. Hierdoor wordt het volume verlaagd en is omgevingsgeluid hoorbaar.

Beide oordopjes zijn IPX4-waterbestendig en hebben een batterijduur van 8 uur. Er is nog eens 16 uur oplaadtijd beschikbaar in de case.

Alexa en Google Assistant worden voor het eerst in deze serie ondersteund via wakewords.

De Sony WF-1000XM4 echte draadloze hoofdtelefoon zal later deze maand verkrijgbaar zijn in zilver of zwart voor £ 279,99 / £ 250 / € 280.

Geschreven door Rik Henderson.