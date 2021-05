Sony WF-1000XM4 oordopjes lekken prijs, specificaties en functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben onlangs de aanstaande Sony WF-1000XM4 echte draadloze oordopjes gezien in verschillende gelekte afbeeldingen - inclusief enkele officieel ogende afbeeldingen - maar nu zijn enkele specificaties en functies aan de beurt.

De nieuwste afbeeldingen, die u hier kunt zien , laten een radicaal herontwerp zien ten opzichte van de WF-1000XM3 s die we in de zomer van 2019 hebben beoordeeld, en daar houden de verbeteringen niet op.

Volgens een nieuw lek, geplaatst door WinFuture , zullen de WF-1000XM4-oordopjes worden geleverd met een nieuwe Sony-processor - de V1. Dit verbetert naar verluidt de ANC-prestaties en ondersteunt LDAC en hi-res audio.

De vermoedelijke levensduur van de batterij is ook onthuld. Er wordt gezegd dat de oordopjes tot acht uur werken op een enkele lading, zelfs als de adaptieve ruisonderdrukking is ingeschakeld. De nieuwe, schijnbaar kleinere oplaadcassette kan twee keer extra opladen (16 uur), zo wordt gezegd. Dat stelt Sony in staat om 24 uur ANC-batterijduur te claimen tussen oplaadbeurten.

Als je ANC (of omgevingsgeluidfunctionaliteit) uitschakelt, lopen ze tot 12 uur buiten de behuizing.

De site beweert ook dat de toppen IPX-gecertificeerd zijn, dus zweet-, water- en stofdicht.

Wat betreft de oplaadcassette, beweert WinFuture dat het inderdaad Qi draadloos opladen ondersteunt, zoals eerder geruchten, evenals een USB-C-poort voor snel opladen.

Het onthult ook een prijs - volgens de bronnen zullen de Sony WF-1000XM4-oordopjes € 279,90 kosten.

We zullen zeker binnenkort meer te weten komen over een officiële lancering.

Geschreven door Rik Henderson.