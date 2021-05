Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony zou binnenkort zijn WF-1000XM4 echte draadloze ANC in-ears kunnen aankondigen - ter vervanging van de uitstekende 1000XM3 s door een radicaal opnieuw ontworpen update.

We hebben eerder gehoord over de grote ontwerpverschuiving - met een afbeelding die in februari uitlekte - maar we hebben nu nog veel meer afbeeldingen om door te gaan.

Zoals verwacht, zullen de volgende TWS-oortelefoons van Sony het langwerpige pilvormige ontwerp van voorheen verlaten voor een rondere, kleinere vorm. Dit komt overeen met een meer standaard esthetiek die de markt overspoelt.

De afbeeldingen, zoals onlangs onthuld door The Walkman Blog, laten ook een opnieuw ontworpen behuizing zien die er compacter uitziet dan de vorige.

The Walkman Blog

De site beweert ook dat de nieuwe knoppen op 8 juni kunnen worden vrijgegeven.

Dit is gebaseerd op een datumwijziging in een eerder gezien FCC-bericht. Een vertrouwelijkheidsverklaring in het document (vereist voor communicatiecertificering in de VS) vermeldde oorspronkelijk 27 september 2021. Dit is nu echter vervroegd naar 9 juni. Aangenomen wordt dat de WF-1000XM4 in-ears daarom een dag eerder gelanceerd kunnen worden.

Een ander detail dat door The Walkman Blog is ontdekt, is dat de oplaadcassette deze keer draadloos kan opladen.

Het heeft het gelekte hoesontwerp vergeleken met een schermafbeelding van de Xperia-functie voor het delen van batterijen die wordt gebruikt op een Xperia 1 III. De behuizing in beide afbeeldingen ziet er identiek uit.

We zullen het zeker snel ontdekken, nu de vermeende releasedatum dichterbij komt.

Geschreven door Rik Henderson.