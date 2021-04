Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony lijkt binnenkort zijn vlaggenschip echte draadloze bereik te upgraden, met de Sony WF-1000XM4.

Een prototype van ruisonderdrukkende oordopjes van Sony met het modelnummer YY2948 is gecertificeerd door de Amerikaanse Federal Communication Commission en Bluetooth SIG , waardoor een aantal interessante upgrades zijn onthuld. De nog aan te kondigen oortelefoons van Sony zullen Bluetooth 5.2 ondersteunen, wat kan resulteren in een langere levensduur van de batterij vanwege het lagere stroomverbruik en de grotere bandbreedte om gegevens te verzenden. Dit kan ook resulteren in verbeteringen aan de audio.

De FCC-documenten onthullen verder dat de oordopjes een nieuwe MediaTek MT2822S-chip hebben, die mogelijk een bijgewerkte digitale signaalprocessor, hardware ANC, feedforward-microfoons en gesproken aanwijzingen bevat. Het is vermeldenswaard dat, door MediaTek via Qualcomm te gebruiken, de Sony WF-1000XM4 mogelijk geen aptX- en aptX HD-ondersteuning heeft. Dat gezegd hebbende, denkt The Walkman Blog dat het hogere stroomverbruik van de processor suggereert dat LDAC-ondersteuning aan boord is.

De documenten tonen ook een weergave voor de hoes van de oordopjes. Het lijkt iets meer rond te zijn.

Verwacht wordt dat de Sony WF-1000XM4 de Sony WF-1000XM3 vanaf 2019 zal volgen. In onze review van de laatste set oordopjes hebben we opgemerkt dat ze toonaangevende adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie bieden voor hun formaat en doel, terwijl ze de uitstekende audioprestaties behouden. het assortiment van het bedrijf is bekend geworden.

Hun vervanger, de WF-1000XM4, dook in februari voor het eerst op via een lek. Nu FCC-documenten zijn ingediend, kunnen ze worden geconfronteerd met een op handen zijnde lancering.

Geschreven door Maggie Tillman.