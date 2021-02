Het lek van de Sony WF-1000XM4 onthult een grote ontwerpwijziging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Sony binnenkort zijn vlaggenschip echte draadloze reeks zal upgraden, en past opnieuw een ingrijpende herinrichting toe op zijn WF-1000X-serie knoppen.

Voor de WF-1000XM4 lijkt het erop dat Sony de vorm volledig verandert en kiest voor een veel rondere behuizing om het platte, langwerpige pilvormige ontwerp van het huidige gen-model te vervangen .

De uitgelekte afbeelding is afkomstig van MyDrivers en toont een rond oordopje met daarnaast een koperkleurig rond uitsteeksel, direct onder het oordopje.

Dat oordopje zelf lijkt van schuim te zijn gemaakt, dus het kan zijn dat de volgende generatie Wireless Freedom-oordopjes standaard zijn uitgerust met Comply-tips (of soortgelijke op schuim gebaseerde tips).

Als dat zo is, zou dat waarschijnlijk de effectiviteit van de ruisonderdrukking passief verbeteren en de pasvorm voor elke gebruiker verbeteren ten opzichte van het gebruik van de standaard siliconen tips.

In tegenstelling tot de over-ear-serie hebben de oordopjes bij elke generatie een verschuiving in het ontwerp gezien. Het eerste gen-model had een futuristische metaalglans aan de buitenkant met een opvallend LED-lampje dat aan het einde in een transparant venster flitste.

De vervolgserie nam een veel minimalere aanpak, met een mat afgewerkte pilvorm.

Het enige dat ze altijd goed hebben gedaan, is ruisonderdrukking, of ze nu passief of actief zijn met behulp van de geavanceerde ANC-engine. En dat is iets dat waarschijnlijk zal worden voortgezet en ook in het volgende model zal worden verbeterd.

We weten niet veel meer over Sonys volgende serie TWS-oortelefoons, maar we vermoeden dat de lancering niet ver weg is met het beeld dat lekt uit wat lijkt op een officieel document of een officiële verpakking.

Geschreven door Cam Bunton.