(Pocket-lint) - De beste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking van Sony, de WH-1000XM4, is deze week goedkoper verkrijgbaar. Ondanks dat het het nieuwste model is van de bekendste vlaggenschip-hoofdtelefoon van het bedrijf, kun je ze nu in de VS voor minder dan $ 280 krijgen.

Ga naar Amazon en je zult zien dat de 1000XM4 slechts $ 278 kost , wat neerkomt op een korting van $ 71,99 op de gebruikelijke volledige verkoopprijs van $ 349,99.

De WH-1000X-serie wordt de afgelopen jaren geprezen als de beste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking op de markt, met geweldig geluid, geavanceerde ANC en een geweldige batterijduur.

De vierde generatie biedt tot 30 uur muziekweergave na een volledige lading, plus de draagdetectie pauzeert het afspelen automatisch wanneer de hoofdtelefoon wordt verwijderd.

Daarnaast hebben ze het koppelen van meerdere apparaten en een easy-switch-knop, zodat u snel tussen gekoppelde apparaten kunt schakelen, bijvoorbeeld als u een oproep of videoconferentie op uw laptop moet aannemen terwijl u verbonden bent met uw telefoon.

Een van de geweldige dingen van Sony-hoofdtelefoons is dat je met de smartphone-app veel instellingen kunt aanpassen aan je eigen voorkeuren. Of dat nu het aanpassen van de EQ is, het gebruik van ruimtelijke audio om de audio meer om je heen te laten lijken in plaats van in je oren te worden gepompt, of gewoon de gevoeligheid van de ruisonderdrukking aan te passen.

Geschreven door Cam Bunton.