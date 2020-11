Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is misschien nog maar aanstaande, maar Amazon heeft nog steeds een aantal absoluut geweldige deals voorafgaand aan het grote winkelevenement, en een van de laatste heeft een indrukwekkende £ 51 van de prijs van Sonys WF-1000XM3 opgeleverd.

Dat betekent dat de WF-1000XM3 slechts £ 169 is, een daling van £ 220 , een geweldige deal als je op zoek bent naar een nieuwe draadloze hoofdtelefoon.

Wat draadloze oordopjes betreft, zijn Sonys WF-1000XM3 enkele van de allerbeste die beschikbaar zijn voor ons geld, met bijzonder indrukwekkende prestaties als het gaat om ruisonderdrukking, wat een must is als je in een drukke stad woont of ze wilt voor reizen of woon-werkverkeer .

Het is niet duidelijk hoelang deze korting zal duren, maar hij blijft misschien niet te lang hangen, dus we raden aan om eerder dan later te handelen als je op zoek bent naar een goede deal met oordopjes.

Met een batterijduur van acht uur op een lading en een echt goed uitgebalanceerd en volledig afgerond geluid, zul je zeker genieten van de oordopjes, die ook nog eens erg comfortabel zijn om te dragen, ondanks een ietwat lomp uiterlijk.

Ze zijn ook geweldig om oproepen aan te nemen, met solide microfoonprestaties, wat zorgt voor een echt premium allround pakket dat door deze deal tot een gemiddelde prijs is teruggebracht.

Geschreven door Max Freeman-Mills.