(Pocket-lint) - Amazon biedt nu een geweldige besparing op de Sony WF-1000XM3 echte draadloze oordopjes, en verslaat zelfs zijn prijs op Prime Day.

Bespaar 43% op Sony WF-1000XM3 De echt draadloze in-ears zijn nu slechts £ 125,49, lager dan de oorspronkelijke prijs van £ 220 – met meer dan £ 94 korting. Dat is een geweldige deal als je op zoek bent naar nieuwe draadloze oordopjes. Er is ook een keuze uit zwart of zilver. Aanbieding bekijken

Zoals echte draadloze in-ears gaan, behoren Sonys WF-1000XM3 tot de allerbeste die er zijn. Ze bieden bijzonder indrukwekkende prestaties als het gaat om ruisonderdrukking, wat een must is als je in een drukke stad woont of ze wilt hebben voor reizen of woon-werkverkeer.

Met een batterijduur van acht uur op een enkele lading, plus een uitgebalanceerd en volledig afgerond geluid, zul je zeker genieten van de oordopjes. Ze zijn ook erg comfortabel om te dragen.

De 1000XM3-oordopjes zijn ook geweldig om gesprekken aan te nemen, met solide microfoonprestaties. Dit zorgt voor een premium allround pakket dat door deze deal is teruggebracht tot een echt middenklasse prijs. Hoewel er nu versies van de vierde generatie zijn om over na te denken, zullen ze deze prijs jarenlang niet halen, dus het is een serieus geweldige optie.