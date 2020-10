Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Of je nu vroege kerstinkopen doet of gewoon jezelf trakteert, Prime Day is een goed moment om wat technische deals te sluiten, waaronder hoofdtelefoons met ruisonderdrukking.

De WHCH710N-hoofdtelefoon van Sony rolt misschien niet van de tong, maar is een uitstekende keuze voor iemand die op zoek is naar een over-het-oor-headset met een lange batterijduur. We hebben hetzelfde gezegd in onze praktische beoordeling . Voor de goede orde: de batterijduur van 35 uur van de WHCH710N is nog steeds een verrassing.

Het andere opvallende deel van onze recensie was dat we dachten dat deze koptelefoon een grote waarde had voor de normale prijs van $ 200. Welnu, voor Prime Day 2020 worden de ruisonderdrukkende hoofdtelefoons met 55 procent afgeprijsd tot $ 88 op Amazon US - een koopje als je het ons vraagt.

Om te zien hoe de Sony-hoofdtelefoons zich verhouden tot de concurrentie, bekijk je onze verzameling van de beste Bluetooth-hoofdtelefoons die je nu kunt kopen .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.