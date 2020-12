De Sony WH-1000XM3-deal bespaart meer dan $ 100 en £ 100 op deze uitstekende hoofdtelefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een korting op de Sony WH-1000XM3, met een prijs van $ 229,99 en £ 219 - een geweldige prijs voor deze uitstekende hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Momenteel worden zowel de zilveren als de zwarte modellen met meer dan $ / £ 100 verdisconteerd tot hetzelfde niveau, zodat u geen korting verliest als u de ene boven de andere kiest.

De derde generatie 1000X-hoofdtelefoons zijn beter dan de originelen met geavanceerde automatische modusverschuiving voor ruisonderdrukking, evenals een druksensor om de hoofdtelefoon aan te passen aan de hoogte. Het lijdt geen twijfel dat dit enkele van de beste hoofdtelefoons zijn voor mensen die urenlang vliegen.

De Sony 1000X biedt toonaangevende ruisonderdrukking en past zich aan het hoofd van de drager aan en kan zich afstemmen op de omgeving om de beste vorm van ruisonderdrukking te bieden. Dit kan naar eigen voorkeur worden aangepast, waarbij omgevingsgeluid of stem wordt doorgelaten, als u niet volledig wilt worden afgesneden.

Dankzij de smartphone-app kan de koptelefoon ook de ruisonderdrukkingsmodus wijzigen op basis van wat je doet, door zitten, lopen enzovoort te detecteren om over te schakelen naar de juiste modus.

Oorspronkelijk verkocht voor £ 330, de 1000XM3 was eerder beschikbaar in de buurt van £ 240 - en deze deal is niet zo goedkoop als sommige aanbiedingen die we hebben gezien op oudere versies van deze hoofdtelefoon - maar helaas zijn de oudere versies niet langer beschikbaar .

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Dan Grabham.