(Pocket-lint) - Sonos heeft naar verluidt de Bluetooth-audiostartup T2 Software overgenomen, met als doel draadloze Bluetooth-hoofdtelefoons te maken die zouden kunnen wedijveren met vlaggenschipaanbiedingen van Sony en Bose .

T2 Software is een drie jaar oude startup die beweert software te ontwikkelen en in licentie te geven voor audio-oplossingen van de huidige en volgende generatie op basis van Bluetooth LE Audio, Bluetooth Classic en zelfs de energiezuinige Bluetooth-codec LC3. Het biedt ook op maat gemaakte softwareontwikkelingsdiensten voor embedded en draadloze toepassingen, volgens de LinkedIn-pagina van het bedrijf.

Een woordvoerder van Sonos bevestigde de overname van T2 Software to Protocol en merkte op dat het het bedrijf afgelopen november kocht. "Af en toe zullen we teams, talent en/of technologie verwerven die onze bestaande en toekomstige productroadmap versterken", aldus de Sonos-woordvoerder. Houd er rekening mee dat, hoewel Sonos bekend staat om zijn uitstekende multiroom-luidsprekers, er al geruime tijd wordt beweerd dat het bedrijf zal uitbreiden naar andere gebieden van audioapparatuur, waarbij draadloze hoofdtelefoons eruitzien alsof het bovenaan de lijst zou kunnen staan.

Sterker nog, de eerste geruchten doken meer dan drie jaar geleden op.

De draadloze hoofdtelefoons van Sonos zouden, als ze worden gelanceerd met ondersteuning voor LC3, in theorie audio van hoge kwaliteit kunnen leveren en minder stroom vragen dan een typische hoofdtelefoon. Ze zouden indrukwekkend, lichtgewicht en langdurig zijn - in staat om een betere geluidskwaliteit te leveren bij lagere bitrates en met een langere levensduur van de batterij. Hoewel Sonos meestal de voorkeur geeft aan Wi-Fi-connectiviteit, vooral voor zijn thuisluidsprekers, heeft het de afgelopen jaren Bluetooth-audio gebruikt voor zijn draagbare producten, zoals de Sonos Move en Sonos Roam .

Een LinkedIn-bericht van een Sonos-manager onthulde onlangs ook dat het bedrijf op zoek is naar een marketingbureau om het te helpen bij het lanceren van "een nieuwe categorie" producten, dus misschien is een lancering op handen.

Sonos doet meestal een paar productlanceringen per jaar, maar in tegenstelling tot Apple en Samsung is er niet elk jaar een specifieke week waarin de lanceringen plaatsvinden. Dat gezegd hebbende, gezien de toename van geruchten aan het einde van 2020, die doorgingen tot 2021 en nu 2022, zou het niet zo verwonderlijk zijn om te zien dat Sonos voor het einde van het jaar draadloze hoofdtelefoons aankondigt.

