(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Sonos aan een koptelefoon of oordopjes werkt, en nieuw opgedoken bewijs draagt alleen maar bij aan die samenzwering.

Het bedrijf heeft naar verluidt een meerderheidsbelang genomen in de Britse koptelefoonmaker RHA Audio, volgens documenten van Companies House (zoals voor het eerst opgemerkt door Forbes ). Als je tussen de regels door leest, wil Sonos RHA en zijn audiotechnologie misschien gebruiken om nieuwe hoofdtelefoons te produceren.

Het in Glasgow gevestigde bedrijf maakt koptelefoons zoals de TrueConnect en TrueConnect 2 . Het is vooral bekend om in-ear hoofdtelefoons, niet over-ears. Het is vermeldenswaard dat RHA Audio het afgelopen jaar zijn naam volledig heeft veranderd in Origin North, zoals opgemerkt door Trusted Reviews.

Welke vormfactor ze ook aannemen, de meesten denken dat de Sonos-koptelefoons waarschijnlijk spraakassistentie zullen bieden. Bloomberg denkt zelfs dat de koptelefoon zal werken met meerdere virtuele assistenten, zoals de Sonos One . Ze zullen waarschijnlijk ook een volumeschuifregelaar, afspeelknoppen en een microfoon voor spraakoproepen hebben.

Een USPTO-octrooiaanvraag van mei 2021 suggereerde dat Sonos ook enkele enigszins onconventionele ontwerpen en nieuwe oplaadmethoden overweegt. Ik hoop dat Sonos binnenkort meer onthult over de aankomende hoofdtelefoon. Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf voor een reactie.

We zullen terugkomen als er meer details bekend zijn.