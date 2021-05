Werkt Sonos zowel aan oordopjes als koptelefoons?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al lang geruchten dat Sonos aan een koptelefoon werkt , hoewel het meest recente gerucht suggereert dat het bedrijf mogelijk ook aan oordopjes werkt, en ook een aantal interessant ogende oordopjes.

Een patentaanvraag ontdekt door Zatz Not Funny - die in het verleden eerder Sonos-producten heeft ontdekt - toont een aantal oordopjesopties en een aantal ietwat onconventionele oplaadmethoden.

De USPTO-aanvraag heeft verschillende afbeeldingen, die twee ontwerpstijlen van oordopjes en drie oplaadbehuizingsmethoden laten zien, waaronder wat lijkt op USB Type-C, samen met afneembare batterijplaten. Het ene ontwerp van de oordopjes lijkt iets normaler, terwijl het andere op het eerste gezicht een beetje vreemd lijkt.

Een patentaanvraag is geen garantie dat een product wordt vervaardigd, dus hoop nog niet op, Sonos-fans. Vooral omdat een zeer gedetailleerd patent voor Sonos-koptelefoons nu lang geleden is verschenen en we moeten dat nog zien gebeuren.

Dat gezegd hebbende, Sonos is duidelijk geïnteresseerd om zijn muziekervaring buitenshuis te brengen. We hebben dit gezien met zijn nieuwste Bluetooth - en zeer draagbare - luidspreker, Roam , evenals met zijn Audi-samenwerking.

Hoe Sonos-koptelefoons of oordopjes zouden werken, valt nog te bezien, maar gezien Roam automatisch overgangen tussen wifi en Bluetooth wanneer je je huis en wifi-netwerk verlaat, verwachten we vergelijkbaar met oordopjes en koptelefoons, zodat je kunt poppen in de oordopjes en blijf luisteren naar wat je aan het spelen was. We verwachten ook dat een functie als Sonos Sound Swap op Roam aan boord is om thuis en weg te koppelen.

Geschreven door Britta O'Boyle.