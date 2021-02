Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft onlangs aangekondigd dat het binnen een paar weken een nieuw product zou lanceren, en er wordt gespeculeerd dat het apparaat een draagbare Bluetooth-luidspreker of zelfs een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking zou kunnen zijn. Welnu, een nieuwe Sonos-patentaanvraag suggereert dat dit het laatste zou kunnen zijn.

Een ontwerpoctrooi voor een paar Sonos-koptelefoons is opgedoken via het Duitse octrooi- en handelsmerkbureau, waardoor een beter beeld wordt gegeven van wat een meer verfijnd product lijkt te zijn dan de originele Sonos-koptelefoon die in september werd opgemerkt in het Amerikaanse octrooi- en handelsmerkbureau . De laatste aanmeldingen van Sonos, geregistreerd in december en hier beschikbaar, bevatten weergaven van de hoofdtelefoon.

Het grootste voor de hand liggende verschil is dat de oorschelpen ronder zijn en het Sonos-logo lijken te hebben. Andere interessante weetjes zijn de USB-C-poort en mogelijk een 3,5 mm-aansluiting. Er lijken ook enkele knoppen rond de rand van de oorschelpen te zitten, waarschijnlijk voor aanraakbediening. De hoofdtelefoon heeft mogelijk ook verwijderbare oorkussens. Verder is er niets te onthullend aan de tekeningen.

Er is weinig bekend over de koptelefoon van Sonos, maar er wordt verwacht dat ze high-end zijn en een premium prijskaartje hebben. Bekijk hier onze geruchtengids over de blikken - we werken deze regelmatig bij met de laatste lekken, geruchten en rapporten.

Beste Bluetooth-hoofdtelefoon 2021: draadloze on-ear of over-ear hoofdtelefoon Door Mike Lowe · 17 februari 2021

Geschreven door Maggie Tillman.