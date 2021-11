Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos staat bekend om zijn uitstekende multiroom-luidsprekers, maar het gerucht gaat al een tijdje dat het bedrijf zal uitbreiden naar andere audiogebieden, met draadloze hoofdtelefoons die eruit zien alsof het bovenaan de lijst zou kunnen staan.

Begin 2019 hoorden we voor het eerst dat Sonos overwoog om de hoofdtelefoonmarkt te betreden. Sinds de eerste geruchten zijn er een paar dingen gebeurd die wat brandstof hebben toegevoegd aan een vuur dat geen tekenen van uitbranden vertoont.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de potentiële draadloze Sonos-hoofdtelefoons.

Tot nu toe is er geen speculatie geweest over wat Sonos zijn hoofdtelefoon zou kunnen noemen als hij in deze categorie zou vallen. We zouden een eenvoudige naam verwachten, niets te ingewikkeld en niets met te veel cijfers of letters, wat een leuke afwisseling zou zijn van de traditionele naamgeving van koptelefoons in de huidige markt.

Aangezien de meeste Sonos-producten gewoon één woord worden genoemd, zoals Sonos One , Sonos Move, Sonos Arc , verwachten we dat de hoofdtelefoon een vergelijkbare structuur heeft.

Sonos-koptelefoons, Sonos Head, Sonos Listen, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ear, Sonos Free? Dat is het beste dat het Pocket-lint-team tot nu toe kon bedenken.

Ergens in 2021?

Mogelijk rond de $ 300 / £ 229

Sonos doet meestal een paar productlanceringen per jaar, maar in tegenstelling tot Apple en Samsung is er niet elk jaar een specifieke week waarin de lanceringen plaatsvinden.

Gezien de toename van de geruchten aan het einde van 2020, die doorgingen tot 2021, zou het niet zo verwonderlijk zijn om Sonos voor het einde van het jaar of begin 2022 een koptelefoon te zien aankondigen. In 2019 zei Bloomberg ze voor het einde te verwachten van 2020, maar 2020 was een vreemd jaar, dus misschien hebben ze vertraging opgelopen. Op dit moment is er niets bevestigd.

Sonos nam in oktober 2021 een meerderheidsbelang in de Britse hoofdtelefoonfabrikant RHA Audio, wat verder bijdraagt aan de speculatie dat Sonos-hoofdtelefoons eraan komen.

Wat de prijs betreft, meldde Bloomberg dat de Sonos-koptelefoon ergens in de regio van $ 300 in de VS zou kosten, of £ 229 in het VK.

Draadloos, over het oor

Twee mogelijke ontwerpen

Aanraakbedieningen

USB Type-C, lijningang

Een zeer gedetailleerd patent van september 2020 geeft ons een idee van hoe het ontwerp van de Sonos-hoofdtelefoon eruit zou kunnen zien, hoewel er twee ontwerpen worden getoond en zoals bij alle patenten, is er geen garantie dat het ontwerp definitief zal zijn of helemaal niet zal verschijnen.

Als het patent van september 2020 echter iets te bieden heeft, zal de Sonos-koptelefoon over het oor zijn – hoewel er ook geruchten zijn over in-ear. In één ontwerp uit het patent van september 2020 is de hoofdtelefoon relatief traditioneel, met aan weerszijden een kopje en een brede band aan de bovenkant.

Het tweede ontwerp is echter een beetje anders, met stelen aan de buitenkant van de cups en praten over microfoons aan de uiteinden. Het patent zegt ook draadloos en er is sprake van ANC-bediening met de mogelijkheid van een draaiknop, wat suggereert dat Active Noise Cancellation aanpasbaar zou kunnen zijn.

Bovendien vermeldt het patent aanraakbediening aan de buitenkant van de oorschelpen, die verschillende functies biedt op basis van de activiteit, zoals bellen of muziek afspelen. Er is ook sprake van gebaren, zoals omhoog vegen om het volume te verhogen, omlaag om het volume te verlagen en naar links of rechts om nummers over te slaan.

Andere bedieningselementen die in het patent worden besproken, zijn onder meer een aan / uit-knop om de hoofdtelefoon aan of uit te zetten, of om de batterijstatus aan te geven door lang op te drukken. Er wordt ook een koppelingsknop genoemd en een status-LED-indicatielampje dat blauw zou zijn wanneer verbonden met Bluetooth - zoals de Move - en wit wanneer verbonden met wifi.

De in het patent genoemde oplaadpoort is USB Type-C en er is ook sprake van een line-in poort.

In februari 2021 dook ook een ander patent op. Ook hier is een over-ear design te zien met een rondere afwerking dan het design uit het patent van september 2020, evenals het Sonos-logo. Het patent van februari 2021 toont ook een USB Type-C-poort, mogelijk een 3,5 mm-aansluiting en er lijken ook enkele knoppen rond de rand van de oorschelpen te zijn, waarschijnlijk voor aanraakbediening. De hoofdtelefoon heeft mogelijk ook verwijderbare oorkussens.

In termen van het in-ear-patent waren er verschillende afbeeldingen die twee ontwerpstijlen van oordopjes en drie oplaadcassette-methoden tonen, waaronder wat lijkt op USB Type-C, samen met afneembare batterijplaten. Een van de ontwerpen van de oordopjes lijkt een beetje normaler, terwijl de andere op het eerste gezicht een beetje vreemd lijkt.

Werken met het Sonos-systeem

Wifi en Bluetooth

Google en Alexa stemassistenten

"Swap"-functie

ANC

Sonos-CEO Patrick Spence vertelde Pocket-lint in een interview in september 2019 dat als het in een andere categorie zou komen, het verbonden zou moeten zijn met het Sonos-systeem en iets unieks zou moeten bieden. "We gaan niet zomaar een batterij erop of ons merk ergens op slaan. We willen dat het op het systeem wordt aangesloten en iets unieks in die ruimte brengt".

We weten dan ook dat als Sonos koptelefoons maakt ze zullen werken met het Sonos-systeem, zoals je zou verwachten.

Het patent van september 2020 vermeldt echter Bluetooth en Wi-Fi, dus het is waarschijnlijk dat je inhoud ook rechtstreeks van je smartphone naar de koptelefoon kunt sturen via Bluetooth, zoals je kunt met Sonos Move en Sonos Roam, waarbij je de Sonos-app omzeilt als je willen. Met Sonos Roam gebeurt de overgang automatisch, wat waarschijnlijk ook het geval zal zijn voor elke hoofdtelefoon.

Het patent beschrijft ook de mogelijkheid om het afspelen van inhoud te "wisselen" tussen de hoofdtelefoon en andere apparaten op een lokaal netwerk door een knop ingedrukt te houden - dit is in wezen de Sonos Swap-functie, die werd gelanceerd op de Sonos Roam Bluetooth-luidspreker. Je kunt meer lezen over Sonos Swap in onze aparte functie , maar in theorie gaan we ervan uit dat je naar inhoud op de hoofdtelefoon kunt luisteren, door een knop ingedrukt te houden en deze over te zetten naar de dichtstbijzijnde Sonos-luidspreker, zoals je doet op Roam.

Er is ook sprake van stemassistenten in het patent. Aangezien Sonos een keuze biedt uit zowel Amazon Alexa als Google Assistant op zijn slimme luidsprekers, zouden we beide ook op de koptelefoon verwachten – er is echter ook sprake geweest van een Sonos-stemassistent in geruchten. Zoals vermeld in het ontwerpgedeelte hierboven, is er ook sprake van aanpasbare ANC- en gebarenaanraakbedieningen. Of al deze functies wel of niet verschijnen, is momenteel onduidelijk.

Stuurprogramma linker en rechter luidspreker

Microfoon

Het patent van de Sonos-koptelefoon van september 2020 luidt: "In één uitvoering omvat een draadloze hoofdtelefoon een linkeroorschelp met een linkerluidsprekerdriver en een linkeroorschelpbehuizing; en een rechteroorschelp met een rechterluidsprekerdriver en een rechteroorschelpbehuizing; een processor; een microfoon; gebruikersbedieningen, waaronder: een spraakassistent-activatorbediening; een volumeschuifregelaar; een afspeelregelaar; een afspeelpauzeknop; en instructies voor het configureren van de processor om: een stemassistentherkenningsroutine te starten wanneer het geluid dat door de microfoon wordt ontvangen overeenkomt met een wake-word , en voer een actie uit op basis van instructies die zijn geretourneerd door de stemassistent; werk een huidig volume van de hoofdtelefoon bij naar een hoger volume wanneer de volumeschuifregelaar een veegbeweging ontvangt; ga naar een volgende track van een huidige media-inhoud wanneer de afspeelregelaar een veeg; en schakel het afspelen van de media-inhoud in wanneer de afspeelpauzeregeling is geactiveerd."

Natuurlijk, aangezien het patent precies dat is, een patent, kan het zijn dat elke hoofdtelefoon die Sonos lanceert in niets lijkt op wat er is genoemd in termen van specificaties, functies of ontwerp, dus houd daar rekening mee.

Dit is wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sonos-koptelefoon.

Sonos heeft naar verluidt een meerderheidsbelang genomen in de Britse koptelefoonmaker RHA Audio , volgens documenten van Companies House (zoals voor het eerst opgemerkt door Forbes).

Als je tussen de regels door leest, wil Sonos RHA en zijn audiotechnologie misschien gebruiken om nieuwe hoofdtelefoons te produceren.

Een patentaanvraag die is ontdekt door Zatz Not Funny - die in het verleden eerder Sonos-producten heeft ontdekt - toont een aantal oordopjes en een aantal enigszins onconventionele oplaadmethoden, wat suggereert dat in-ear en over-ear hoofdtelefoons beide in de maak kunnen zijn.

Sonos onthulde de Sonos Roam Bluetooth-speaker tijdens een evenement op 9 maart, maar geen koptelefoon. De Roam-luidspreker biedt wel enkele functies die kunnen worden overgedragen naar toekomstige hoofdtelefoons, zoals Sonos Swap .

Sonos stuurde op 9 maart uitnodigingen voor een speciaal evenement. De uitnodiging geeft niet veel weg, maar suggereert dat het een product zal zijn dat onderweg kan worden meegenomen, dus misschien een koptelefoon of de kleinere Bluetooth-luidspreker die ook in lekken is verschenen.

Een ontwerpoctrooi voor een Sonos-koptelefoon is opgedoken via het Duitse Patent and Trademark Office , waardoor een beter beeld wordt gegeven van hoe de blikken van het Sonos-merk eruit zouden kunnen zien.

Sonos CEO Patrick Spence kondigde aan dat Sonos zich voorbereidt op de lancering van een product in maart 2021. Spence zei tijdens een winstoproep: "We blijven ons inzetten voor de lancering van ten minste twee nieuwe producten per jaar en liggen goed op schema als we kijken naar onze productroadmap voor 2021. . We zijn verheugd om volgende maand ons nieuwste product te introduceren. Houd ons in de gaten voor details."

Hoewel het product de Bluetooth-luidspreker zou kunnen zijn die op FCC is opgedoken, is Sonos-hoofdtelefoons nog steeds mogelijk.

Een zeer gedetailleerd patent , dat in september 2019 werd ingediend - op hetzelfde moment dat Sonos Move aankondigde, de eerste draagbare luidspreker op batterijen - werd in augustus 2020 verleend en biedt niet alleen informatie over wat we kunnen verwachten van het ontwerp van Sonos-koptelefoons, maar ook hoe ze zouden kunnen werken. U kunt het volledige octrooi hier bekijken .

USPTO / Sonos

Toen hem werd gevraagd naar de uitbreiding van het draagbare aanbod van Sonos na de lancering van Move en het betreden van de koptelefoonmarkt, vertelde Patrick Spence, CEO van Sonos, Pocket-lint in een interview: "[We] hebben veel geleerd over Bluetooth en batterij [van Move], wat ik denk dat opent nieuwe deuren voor de toekomst.

"Als we nadenken over deze eerste stap buitenshuis, denken we dat er veel mogelijkheden zijn in alle audiocategorieën." Net als een koptelefoon, vroegen we. Lachend herhaalde Spence: "Er zijn veel mogelijkheden in alle audiocategorieën".

Bloomberg meldde dat Sonos met fabrikanten praat over het maken van draadloze hoofdtelefoons. In januari 2019 ging het gerucht dat de hoofdtelefoon zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevond en in 2020 zou kunnen worden gelanceerd voor ongeveer $ 300 in de VS of £ 229 in het VK.

Het rapport suggereerde dat de hoofdtelefoon zou werken met meerdere assistenten, meerdere muziekservices en zich zou richten op audiokwaliteit.