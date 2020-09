Sonos-koptelefoon: wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos staat bekend om zijn uitstekende multiroom-luidsprekers, maar het gerucht gaat al een tijdje dat het bedrijf zal uitbreiden naar andere audiodomeinen, met koptelefoons die eruit zien alsof deze bovenaan de lijst zou kunnen staan.

Begin 2019 hoorden we voor het eerst dat Sonos overwoog om de koptelefoonmarkt te betreden. Sinds het eerste gemompel zijn er een paar dingen gebeurd die wat brandstof hebben toegevoegd aan een vuur dat geen tekenen van doorbranden vertoont.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de potentiële Sonos-hoofdtelefoon.

Tot nu toe is er niet gespeculeerd over hoe Sonos zijn hoofdtelefoon zou kunnen noemen als deze in deze categorie zou vallen. We zouden een eenvoudige naam verwachten, niets te ingewikkeld en niets met te veel cijfers of letters, wat een leuke afwisseling zou zijn van traditionele koptelefoonbenamingen in de huidige markt.

Aangezien de meeste Sonos-producten simpelweg één woord worden genoemd, zoals Sonos One , Sonos Move, Sonos Arc, zouden we verwachten dat de koptelefoon een vergelijkbare structuur heeft.

Sonos-koptelefoon, Sonos Head, Sonos Listen, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ear, Sonos Free? Dat is het beste wat het Pocket-lint-team tot nu toe kon bedenken.

Voor eind 2020?

Mogelijk rond de $ 300 / £ 229

Sonos doet doorgaans een paar productlanceringen per jaar, maar in tegenstelling tot Apple en Samsung is er niet elk jaar een specifieke week waarin de lanceringen plaatsvinden. Sonos heeft de afgelopen jaren nieuwe producten aangekondigd rond september / oktober, maar op dit moment is er geen woord over een Sonos-evenement.

Gezien de toename van geruchten, zou het niet zo verwonderlijk zijn om te zien dat Sonos voor eind 2020 koptelefoons aankondigt, zoals Bloomberg in 2019 zei, maar op dit moment wordt er niets bevestigd.

Qua prijs meldde Bloomberg dat de Sonos-koptelefoon ergens in de regio van $ 300 in de VS zou kosten, of £ 229 in het VK.

Draadloos, over het oor

Twee mogelijke ontwerpen

Aanraakbediening

USB Type-C, lijningang

Een zeer gedetailleerd patent geeft ons een idee van hoe het ontwerp van de Sonos-hoofdtelefoon eruit zou kunnen zien, hoewel er twee ontwerpen worden getoond en zoals bij alle patenten, is er geen garantie dat een ontwerp definitief is of überhaupt verschijnt.

Als het patent echter iets is, is de Sonos-hoofdtelefoon over het oor. In één ontwerp is de koptelefoon relatief traditioneel, met een beker aan weerszijden en een brede band aan de bovenkant.

Het tweede ontwerp is echter een beetje anders, met stengels aan de buitenkant van de cups en gepraat over microfoons aan de uiteinden. Het patent zegt ook draadloos en er is sprake van ANC-besturing met de mogelijkheid van een draaiknop, wat suggereert dat actieve ruisonderdrukking kan worden aangepast.

Bovendien vermeldt het patent aanraakbediening aan de buitenkant van de oorschelpen, die verschillende functies biedt op basis van de activiteit, zoals een oproep of het afspelen van muziek. Er is ook sprake van gebaren, zoals omhoog vegen om het volume te verhogen, omlaag om het volume te verlagen en naar links of rechts om nummers over te slaan.

Andere bedieningselementen die in het octrooi worden besproken, zijn onder meer een aan / uit-knop om de koptelefoon in of uit te schakelen, of om de batterijstatus aan te geven door lang te drukken. Een koppelingsknop wordt ook genoemd en een status-LED-indicatielampje dat blauw zou zijn bij verbinding met Bluetooth - zoals de Move - en wit bij verbinding met wifi.

De oplaadpoort die genoemd wordt in het patent is USB Type-C en er is ook sprake van een line-in poort.

Werk met het Sonos-systeem

Wi-Fi en Bluetooth

Spraakassistenten van Google en Alexa

"Swap" -functie

ANC

Sonos-CEO Patrick Spence vertelde Pocket-lint in een interview in september 2019 dat als het in een andere categorie zou komen, het verbonden zou moeten zijn met het Sonos-systeem en iets unieks zou bieden. "We gaan niet zomaar een batterij erop slaan of ons merk ergens op slaan. We willen dat het wordt aangesloten op het systeem en iets unieks naar die ruimte brengt".

We weten daarom dat als Sonos koptelefoons maakt, deze, zoals je zou verwachten, met het Sonos-systeem zullen werken.

Het patent vermeldt echter Bluetooth en Wi-Fi, dus het is waarschijnlijk dat je inhoud ook rechtstreeks van je smartphone naar de hoofdtelefoon kunt sturen via Bluetooth, zoals je kunt met Sonos Move, waarbij je de Sonos-app omzeilt als je dat wilt.

Het patent beschrijft ook de mogelijkheid om het afspelen van inhoud tussen de koptelefoon en andere apparaten op een lokaal netwerk te "wisselen" door een knop ingedrukt te houden. We beschouwen dit als het kunnen luisteren naar inhoud op de hoofdtelefoon, een knop ingedrukt houden en deze overbrengen naar de laatste Sonos-luidspreker die je misschien hebt gebruikt, of de laatste groep Sonos-luidsprekers waarop je inhoud hebt afgespeeld en vice versa.

Met Sonos-speakers kun je de afspeel- / pauzeknop ingedrukt houden om een speaker in een groep te brengen, dus we vermoeden dat deze ruilfunctie op een vergelijkbare manier zal werken.

Er is ook sprake van stemassistenten in het octrooi. Omdat Sonos een keuze biedt uit zowel Amazon Alexa als Google Assistant op zijn slimme luidsprekers, zouden we beide ook op de koptelefoon verwachten. Zoals vermeld in het ontwerpgedeelte hierboven, is er ook sprake van aanpasbare ANC- en gebarenaanraakbediening. Of al deze functies of geen van deze functies verschijnen, is momenteel onduidelijk.

Linker luidsprekerdriver

Rechter luidsprekerdriver

Microfoon

Het octrooi van de Sonos-hoofdtelefoon luidt als volgt: "In één uitvoering omvat een draadloze hoofdtelefoon een linkeroorschelp met een linkerluidspreker en een linker oorschelpbehuizing, en een rechteroorschelp met een rechterluidspreker en een rechteroorschelpbehuizing, een processor, een microfoon; gebruikersbediening, waaronder: een spraakassistent-activatorbediening; een volumeregelaar; een afspeelbedieningsschuif; een afspeel-pauze-bediening; en instructies die de processor configureren om: een spraakassistentherkenningsroutine te starten wanneer het geluid dat door de microfoon wordt ontvangen overeenkomt met een wekwoord, en een actie uitvoeren op basis van instructies die worden geretourneerd door de stemassistent; een huidig volume van de hoofdtelefoon bijwerken naar een hoger volume wanneer de volumeschuifregelaar een veegbeweging ontvangt; naar een volgende track van een huidige media-inhoud gaan wanneer de schuifregelaar voor afspeelbesturing een veegbeweging ontvangt; en schakelen tussen afspelen van de media-inhoud wanneer de afspeelpauze-besturing is geactiveerd. "

Omdat het octrooi precies dat is, een octrooi, kan het zijn dat een hoofdtelefoon die Sonos lanceert in niets lijkt op wat is genoemd in termen van specificaties, functies of ontwerp, dus houd daar rekening mee.

Dit is wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sonos-koptelefoon.

Een zeer gedetailleerd patent , dat werd ingediend in september 2019 - dezelfde tijd dat Sonos Move aankondigde, zijn eerste draagbare luidspreker met batterijvoeding - werd verleend in augustus 2020 en het biedt niet alleen informatie over wat we zouden kunnen verwachten van het ontwerp van Sonos-koptelefoons, maar ook hoe ze zouden kunnen werken. U kunt het volledige patent hier bekijken .

1/3 USPTO / Sonos

Toen hem werd gevraagd of Sonos zijn draagbare aanbod uitbreidde na de lancering van Move en de koptelefoonmarkt betrad, vertelde Patrick Spence, de CEO van Sonos aan Pocket-lint in een interview: "[We] hebben veel geleerd over Bluetooth en de batterij [van Move], wat ik denk opent nieuwe deuren voor de toekomst.

"Terwijl we nadenken over deze eerste stap buitenshuis, denken we dat er veel kansen zijn in alle audiocategorieën." Net als een koptelefoon, vroegen we. Lachend herhaalde Spence: "Er zijn veel mogelijkheden in alle audiocategorieën".

Bloomberg meldde dat Sonos met fabrikanten in gesprek is over het maken van draadloze hoofdtelefoons. In januari 2019 zouden de koptelefoons zich in een vroege ontwikkelingsfase bevinden en in 2020 kunnen worden gelanceerd voor ongeveer $ 300 in de VS of £ 229 in het VK.

Het rapport suggereerde dat de koptelefoon zou werken met meerdere assistenten, meerdere muziekservices en zich zou concentreren op audiokwaliteit.

Geschreven door Britta O'Boyle.