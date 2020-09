Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is meer dan een jaar geleden dat de eerste geruchten verschenen waarin werd gespeculeerd dat Sonos bezig was zijn luidsprekerportfolio uit te breiden naar koptelefoons, maar nu is er een patent verschenen om het vuur aan te wakkeren.

Het patent , dat werd ingediend in september 2019 - tegelijkertijd met de aankondiging van Move , zijn eerste draagbare luidspreker met batterijvoeding - werd verleend in augustus 2020 en biedt niet alleen informatie over wat we van het ontwerp kunnen verwachten, maar ook hoe de Sonos-koptelefoon zou kunnen werken.

Op basis van het patent zijn er twee mogelijke ontwerpen, die beide over de oren zijn. De ene lijkt meer traditioneel te zijn, met een oorschelp aan beide kanten, terwijl de andere optie stelen aan de buitenkant van de cups heeft, waarvan wordt gemeld dat ze microfoons aan de uiteinden hebben. Houd er rekening mee dat dit slechts een patent is en dat geen van beide ontwerpen het daglicht ziet.

In termen van hoe de Sonos-hoofdtelefoon zou werken, suggereert het patent dat ze Wi-Fi en Bluetooth kunnen gebruiken, zoals Move, en dat ze spraakbesturing kunnen hebben - vermoedelijk zowel Google Assistant als Amazon Alexa zoals sommige van zijn luidsprekers bieden - evenals fysieke controles.

1/3 USPTO / Sonos

Er wordt gedacht dat er meerdere wake-words zullen zijn en er is ook sprake van actieve ruisonderdrukking (ANC) in het patent. Bovendien spreekt het patent over een knop die de gebruiker kan aanraken en vasthouden om het afspelen van inhoud tussen de koptelefoon en verschillende apparaten op het lokale netwerk te "wisselen", bijvoorbeeld Sonos-luidsprekers. Het is nog niet precies duidelijk hoe deze functie zou werken in termen van de koptelefoon die weet naar welke luidspreker of luidsprekers de weergave moet worden gewisseld.

Er is ook geen indicatie wanneer - of als - we de Sonos-hoofdtelefoons zullen zien lanceren, of hoe ze zouden kunnen heten wanneer ze dat doen, maar het patent suggereert zeker dat Sonos nog steeds op zoek is naar uitbreiding van zijn portfolio buiten de luidsprekers en dat is erg opwindend.

Geschreven door Britta O'Boyle.