Shure onthult nieuwste echte draadloze oordopjes, Aonic Free

(Pocket-lint) - Shure heeft zijn nieuwste echte draadloze oordopjes onthuld, en ze markeren een kleine primeur voor het bedrijf, aangezien de enige oordopjes die het tot nu toe heeft uitgebracht geen haken hebben om een stevig slot op je oren te garanderen.

De Aonic Free ziet er, in vergelijking met oudere modellen die Shure heeft uitgebracht, iets typischer uit voor de echte draadloze oordopjesmarkt, hoewel ze aan de dikke kant zijn.

De oordopjes zijn volgens Shure geluidsisolerend, wat in feite betekent dat ze geen actieve ruisonderdrukking hebben, maar er is een pass-through-modus voor wanneer je de wereld om je heen echt wilt kunnen horen.

Ze bieden zeven uur luisterplezier op een lading, met nog twee ladingen in de draagtas, en je kunt de buds EQ-instellingen in Shures app volledig aanpassen voor meer controle over hun geluid, dat volgens Shure "studiokwaliteit" is. voor wat dat waard is.

Voor $ 199 zijn het geen goedkope oordopjes, en hoewel hun geluid misschien wel indrukwekkend is, zijn we benieuwd of het genoeg is om een omvangrijke constructie te rechtvaardigen die er niet uitziet als de meest slanke of comfortabele optie die er is . U kunt er nu meer over te weten komen op Shures website .

