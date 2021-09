Shure Aonic 215 gen 2 gelanceerd met extra waterbestendigheid, automatisch inschakelen en hardware-EQ

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Shure heeft een bijgewerkte versie van zijn geweldige Aonic 215-oortelefoons uitgebracht , die hetzelfde fantastische geluid biedt als bij de eerste generatie, maar met een groot aantal hardwareverbeteringen om ze nog handiger te maken.

Net als zijn voorganger heeft de tweede generatie Aonic 215 dezelfde nauwsluitende, onopvallende pasvorm om ze nauw en veilig tegen je oren te houden, terwijl ze ook geweldige passieve ruisonderdrukking bieden. Shure zegt dat het 37 dB aan geluid van buitenaf kan blokkeren.

Dit ontwerp was oorspronkelijk bedoeld om muzikanten een paar oortelefoons te geven die ideaal waren voor in-ear monitoring op het podium, maar het betekent ook dat ze geweldig zijn om alledaagse geluiden te blokkeren zonder dat er ANC nodig is.

De Gen 2 heeft ook een verbeterde weerstand tegen vocht, met zweet- en waterbestendigheid nu onderdeel van het pakket. Dat betekent dat als je ze gebruikt om te trainen of als je in de regen terechtkomt, ze moeten overleven.

Een zeer welkome toevoeging is de auto power-on-functie, wat betekent dat ze worden ingeschakeld zodra je ze uit de hoes haalt. Geen gedoe meer met handmatig inschakelen.

Door de toevoeging van Harware EQ kunnen gebruikers een aangepaste EQ maken in de ShurePlus Play-app op hun telefoon en die gewenste geluidsbalans rechtstreeks naar de oortelefoons zelf laden. U kunt dus van bronapparaat wisselen en uw gepersonaliseerde EQ blijft hetzelfde. Het is niet gebaseerd op de telefoon, tablet of welk ander apparaat je ook gebruikt om muziek af te spelen.

Shure heeft ook de TWS-technologie (true wireless) geüpgraded, zodat elke oortelefoon afzonderlijk kan worden gebruikt voor telefoongesprekken. Bovendien zorgen vier beamforming-microfoons ervoor dat wanneer je aan het bellen bent, ze heel duidelijk moeten zijn.

Er zijn ook knoppen toegevoegd. Shure heeft volumeregeling rechtstreeks op de oordopjes ingebouwd en u kunt de multifunctionele knop op beide oortelefoons afzonderlijk aanpassen om specifieke functies uit te voeren, zoals volume, afspelen/pauzeren, nummers overslaan en oproepbediening.

Van de buitenkant ziet de Shure Aonic 215 er vrijwel identiek uit aan het eerste generatie paar. Dat betekent dat de oortelefoons kunnen worden losgemaakt van de over-ear haken dankzij een universele MMCX-connector.

Dat is om een aantal redenen handig. Ten eerste kunt u de oortelefoons aansluiten op een kabel voor passief gebruik met compatibele producten. Ten tweede betekent dit dat u het eigenlijke stuurprogramma / oortelefoongedeelte kunt upgraden en de TWS-oorhaken (de Secure Fit-adapter genaamd) kunt behouden voor de echte draadloze connectiviteit.

Ze bieden aptX-ondersteuning voor lag-free verbindingen met compatibele apparaten en kunnen - inclusief de batterij in de oplaadcassette - tot 32 uur speeltijd meegaan.

Shures Aonic 215 True Wireless kan vanaf vandaag worden gekocht in zwart of blauw voor £ 209 in het VK. Of, als u de geüpgradede True Wireless Secure Fit-adapter afzonderlijk wilt kopen, kunt u die krijgen voor £ 169.

