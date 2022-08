Sennheiser lanceert nieuwste tv-hoofdtelefoon - RS 120-W

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft nog een audioproduct in de maak voor iedereen die beter naar de tv wil luisteren, of dat nu is omdat hij of zij gehoorproblemen heeft of gewoon gevoelige buren heeft.

De RS 120-W biedt een on-ear-ervaring die de audio van uw tv rechtstreeks naar u toe straalt met een superlage latentie dankzij het eigen systeem van Sennheiser, LE audio.

-

Dit maakt gebruik van Bluetooth met lage energie om een nieuwe LC3-audiocodec over te brengen, en is vergelijkbaar met de technologie achter de TV Clear in-ear-oordopjes die het bedrijf nu ook verkoopt.

Beste draadloze hoofdtelefoons 2022: de beste Bluetooth-opties van Sony, Bowers and Wilkins, Bose en meer Door Conor Allison · 23 juni 2022 Of u nu op zoek bent naar on-ear of over-ear, de voorkeur geeft aan top-eigenschappen of uw portemonnee, wij hebben ze allemaal geprobeerd.

De RS 120-W wordt geleverd met een oplaadstation voor als je hem niet gebruikt, en dit station fungeert ook als zender, met een bereik van 60 meter.

De batterij van de hoofdtelefoon gaat maar liefst 20 uur mee, en aangezien u hem waarschijnlijk alleen voor tv-kijken zult gebruiken, is dat waarschijnlijk meer dan genoeg voor zelfs de langste binges.

U kunt meer dan één hoofdtelefoon koppelen aan één zender voor het geval u gezelschap wilt terwijl u kijkt, terwijl de hoofdtelefoon kan worden gebruikt in de modus Spraak, Muziek of Normaal geluid voor verschillende geluidssignaturen, afhankelijk van waar u naar kijkt.

De RS 120-W is nu te bestellen bij Sennheiser voor £119,99, €129,90 of $129,95, in afwachting van een eigenlijke releasedatum op 30 augustus 2022.

squirrel_widget_12854781

Geschreven door Max Freeman-Mills.