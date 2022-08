Sennheiser onthult vernieuwde Momentum 4 draadloze hoofdtelefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft zijn nieuwste over-ear hoofdtelefoon onthuld, de Momentum 4 Wireless, met een vrij radicaal herontwerp ten opzichte van de Momentum 3.

De nieuwe look is veel meer in lijn met concurrenten als Sony en Bose, met minder industriële accenten en een subtieler ontwerp.

De hoofdtelefoon heeft een met stof beklede hoofdband en dikke, platte oorschelpen, en is verkrijgbaar in zwart en wit, afhankelijk van uw smaak. Er is USB-C snelladen en een reeks aanraakbediening op een van die oorschelpen.

Dit zal veel mensen aanspreken, hoewel het toestel niet zo ver kan worden ingeklapt als oudere modellen, maar gewoon plat kan worden gedraaid om in de meegeleverde draagtas te passen.

Naast het nieuwe uiterlijk zijn er echter ook enkele belangrijke verbeteringen. In het bijzonder, ziet een grote verhoging van het batterijleven het een zeer indrukwekkende 60 uren zelfs met actief lawaai het annuleren toegelaten bereiken.

Sennheiser zegt ook zijn ANC veel dankzij nieuwe microfoonregelingen is verbeterd die door het nieuwe ontwerp werden geopend, en dat de vraagduidelijkheid ook beduidend als resultaat zou moeten worden verbeterd.

Indrukwekkend, is het ook erin geslaagd om een stevige prijsvermindering te brengen, die de Momentum 4 tot £299 brengt en het veel concurrerender maakt met andere high-end draadloze hoofdtelefoons.

De hoofdtelefoon kan vanaf 9 augustus 2022 worden voorbesteld en komt op 23 augustus daadwerkelijk uit.

Geschreven door Max Freeman-Mills.