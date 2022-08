Sennheiser Momentum 4 lek onthult groot herontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sennheiser lijkt te zijn ingesteld op een update van haar premie over-ear Momentum bereik, en voor degenen die hebben gewacht op een bijgewerkte nemen op de iconische hoofdtelefoon, kunt u gewoon een beetje teleurgesteld door de richting Sennheiser is schijnbaar nemen.

De hoofdtelefoon dook kort op bij detailhandelaar Canada Computers, in een aanbieding die een drastische verandering in ontwerptaal onthult. Het is veilig om te zeggen, de direct herkenbare look is niet meer.

In plaats daarvan lijkt Sennheiser te gaan voor een veel meer generieke look, het vervangen van het metaal en leer met wat lijkt te zijn stof en plastic, waardoor ze moeilijk te onderscheiden in een tussen alle andere koptelefoons op de markt.

De listing werd gespot door The Verge, maar - natuurlijk - de eigenlijke retail pagina die wel bestond is offline gehaald. Het heeft echter ook onthuld dat we een goedkoper prijspunt zouden kunnen zien als gevolg van dit herontwerp.

In Canada staat de hoofdtelefoon genoteerd voor $449,95 CAD, wat zich vertaalt naar ongeveer £286 of $349 USD. Als dat klopt, zou dat een aanzienlijke daling betekenen ten opzichte van de oorspronkelijke verkoopprijs van de vorige Momentum-hoofdtelefoon.

De Momentum 3 Wireless kostte in de VS ongeveer 400 dollar en in het Verenigd Koninkrijk 369 pond, waarmee hij aanzienlijk duurder was dan de concurrentie van Sony en Bose.

squirrel_widget_166842

Beste Lightning-koptelefoon in 2022 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 5 juli 2022 Wat zijn de beste hoofdtelefoons met een Lightning-connector? We hebben de allerbeste op een rijtje gezet in deze gids.

Gezien het feit dat dit een lek was van een elektronicawinkel, lijkt het vrij veilig om aan te nemen dat het lek - zowel de prijs als het ontwerp - zo goed als dichtgetimmerd zijn, en dat de lancering binnenkort zal zijn. Zoals altijd, de tijd zal het leren.

Geschreven door Cam Bunton.