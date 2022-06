Sennheiser teaset zijn Momentum 4 hoofdtelefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een grote teaser gedropt over zijn aankomende Momentum 4 draadloze hoofdtelefoon, samen met de bevestiging dat hij in augustus 2022 beschikbaar zal zijn.

De hoofdtelefoon zal adaptieve ruisonderdrukking hebben, een vorm van onderdrukking die zich aanpast aan het geluidsniveau om je heen, en zal ook een zeer indrukwekkende batterijduur van 60 uur hebben.

Sennheiser zegt dat de Momentum 4 42 mm drivers zal hebben, geïnspireerd door audiofiele hardware, die naar de voorkant van je oren zijn gericht voor een iets natuurlijker geluid.

Het klinkt ook alsof het heeft gewerkt aan de microfoons van de hoofdtelefoon om de stem pick-up voor gesprekskwaliteit en praten met uw keuze van slimme assistent te verbeteren.

Dat zijn nogal wat details voor wat nog steeds een hoofdtelefoon is die we nog niet echt hebben gezien - Sennheiser's afbeelding hierboven bevestigt dat het opnieuw een stoffen afwerking zal hebben, ten minste op de hoofdband van de hoofdtelefoon, dat wel.

Er zal blijkbaar ook een kunstlederen afwerking op de oorkussens zijn, voor wat luxe comfort.

De aankondiging post heeft ook een afbeelding van een stoffen draagtas, dus dat is duidelijk het thema het gaat met, in lijn met de indrukwekkende Momentum True Wireless 3 die we eerder dit jaar getest.

Geschreven door Max Freeman-Mills.