Sennheiser onthult Momentum True Wireless 3 oordopjes

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft de Momentum True Wireless 3 oordopjes aangekondigd, een update van zijn top-end draadloze oordopjes waarvan het al had aangegeven dat ze eraan zaten te komen. Nu zijn ze officieel en pronken ze met een vrij nieuwe look.

Althans, de oordopjes zelf zien er anders uit, terwijl de behuizing grotendeels hetzelfde is, nog steeds met een mooie stoffen weefafwerking die prettig in de hand moet liggen.

De oordopjes hebben een rondere en meer doorlopende look in vergelijking met de Momentum 2, en hebben niet langer contrasterende metallic afwerkingen aan de buitenkant van elk knopje, maar kiezen in plaats daarvan voor een all-over zwarte look.

Het is een paar jaar geleden het laatste paar van Momentum oordopjes uitgebracht, dus we zullen benieuwd zijn om te zien of Sennheiser heeft verbeterd op de reeds zeer indrukwekkend geluid van die set.

In tegenstelling, het laatste paar actieve noise-cancelling (ANC) was niet zo indrukwekkend, dus dit is een ander gebied waar Sennheiser zou kunnen zijn geweest om uit te persen enkele voordelen. De nieuwe hoofdtelefoons hebben adaptieve lawaai-annulering die aan het echte wereldlawaai rond u zou moeten reageren.

De gesprekskwaliteit zou moeten worden verbeterd dankzij opnieuw ontworpen en uitgebreide microfoonarrays op elk oordopje, wat voor de meeste gebruikers welkom zal zijn.

De batterijduur gaat omhoog van ongeveer zes naar zeven uur, nog steeds ongeveer wat je zou verwachten, en de oordopjes kosten £219,99 of €249,90 als ze op 10 mei 2022 uitkomen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.