Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We waren dol op de Sennheiser Momentum True Wireless 2 -oordopjes toen we ze in 2020 testten . We dachten zelfs dat ze tot de best klinkende draadloze oordopjes behoorden die op dat moment beschikbaar waren.

Nu, een paar jaar later, en met meer concurrentie dan ooit tevoren, zegt Sennheiser dat de derde generatie Momentum draadloze oordopjes officieel in april zullen worden aangekondigd.

Het nieuws komt van een online presentatie waar Sennheiser zijn nieuwe samenwerking met het Zwitserse bedrijf Sonova besprak, dat vorig jaar de consumentenproductendivisie van Sennheiser overnam.

De presentatie ging over Sennheiser's nieuwe ultra-premium in-ear monitors, de IE 600 , maar er werd weinig vermeld over draadloze hoofdtelefoons .

Sennheiser onthulde alleen dat de Momentum True Wireless 3 oordopjes op het punt stonden aangekondigd te worden en dat er andere producten in de pijplijn zaten.

Dus voor alle sappige details lijkt het erop dat we nog wat te doen hebben.

We hopen dat de volgende generatie een kleinere en meer ergonomische vormfactor brengt met behoud van de uitstekende geluidskwaliteit.

Verbeteringen in spraakoproepen en ANC zouden ook geweldig zijn om te zien.

De Momentum True Wireless 2 werd gelanceerd voor $ 300 / £ 279 / € 299, maar de prijs is in de jaren daarna aanzienlijk gedaald.

Het zal interessant zijn om te zien of de nieuwe oordopjes worden gelanceerd tegen een lagere, meer concurrerende prijs of terugschieten naar de oorspronkelijke adviesprijs.

Beste koptelefoondeals voor Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony koopjes Door Cam Bunton · 29 November 2021 Het grootste winkelevenement van 2021 is de beste tijd om wat koptelefoonkortingen op te slokken.

Geschreven door Luke Baker.