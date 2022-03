Sennheiser IE 600 zijn audiofiele in-ears met een bijpassende prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een nieuwe set bekabelde in-ear monitors van audiofiele kwaliteit gelanceerd, de IE 600, die heel erg bedoeld is als een soort tegenhanger van de IE 900 die hij in 2021 uitbracht, en die een specifiek uitgebalanceerde respons biedt.

De oordopjes zijn gecoat in amorf zirkonium uit het ruimtetijdperk, een metaal dat volgens Sennheiser de duurzaamheid en het langdurige goede uiterlijk van de oordopjes moet verbeteren, zelfs als je er een beetje ruw mee omgaat. Dat is bemoedigend gezien het prijskaartje van € 700 dat eraan hangt.

De hele oordop is ontworpen rond zorgvuldig gekalibreerde kamers om een nauwkeurige geluidsweergave van de 7 mm-driver te garanderen, en de neutraliteit die het resultaat is, kom je niet vaak tegen in een oordopje.

Het betekent dat als je op een plek zonder achtergrondgeluid kunt luisteren, je het soort nauwkeurigheid moet krijgen dat normaal is voorbehouden aan over-ear hoofdtelefoons.

De IE 600 wordt geleverd met zowel 3,5- als 4,5 mm-aansluitingen zodat je kunt aansluiten zoals je wilt, terwijl hij ook oordopjes van schuim en siliconen heeft om je op dezelfde manier een pasvorm te geven waar je je prettig bij voelt.

De oordopjes zouden in de komende maanden moeten verschijnen, maar zijn niet bedoeld als vervanging voor de IE 900. In plaats daarvan heeft Sennheiser aangegeven dat ze gewoon verschillende geluidsprofielen zullen aanbieden voor verschillende smaken. Audiofielen zullen niet verbaasd zijn om te horen dat ze misschien beide nodig hebben om te beslissen wat ze echt verkiezen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.