(Pocket-lint) - Het gewaardeerde audiomerk Sennheiser heeft een nieuwe hoofdtelefoon gelanceerd in zijn Pro-serie. De HD 400 Pro- hoofdtelefoon is ontworpen voor mixen, bewerken en masteren en is het eerste ontwerp met open achterkant dat aan de line-up wordt toegevoegd.

Sennheiser zegt dat de nieuwe blikjes "een ideale metgezel zijn voor makers die op zoek zijn naar een natuurlijke en nauwkeurige geluidsweergave om hun audiomixen nauwkeurig te beoordelen."

De hoofdtelefoon is voorzien van zachte velours oorkussens en het lichtgewicht, open ontwerp is geoptimaliseerd om vermoeidheid tijdens lange sessies te verminderen.

De frequentierespons is superbreed, van 6 Hz tot 38.000 Hz. De vervorming wordt onder 0,05 procent gehouden dankzij 120 ohm-transducers en krachtige drivermagneten. Dit resulteert in heldere en goed gedefinieerde bastonen.

De HD400 Pros worden geleverd met zowel een opgerolde kabel van 3 meter als een rechte kabel van 1,8 meter, ze zijn beide uitgerust met 3,5 mm-aansluitingen en een 1/4 inch-adapter wordt meegeleverd voor maximale compatibiliteit.

De koptelefoon heeft ondersteuning voor Dear Realitys koptelefoon monitoring plugins, software die een virtuele mixroom creëert met behulp van ruimtelijke audiotechnologie . De hoofdtelefoon was voorafgaand aan de lancering geïntegreerd in de functie Spatial Headphone Compensation in dearVR Mix en Sennheiser belooft dearVR Monitor-integratie tegen het einde van het jaar.

De HD 400 Pro-koptelefoon is nu verkrijgbaar en kost £ 219 in het VK en $ 249 in de VS – een redelijk redelijke prijs voor een dergelijke geluidskwaliteit. Met het extra comfort van het nieuwe ontwerp, verwachten we dat deze een vaste favoriet zullen zijn bij audio-ingenieurs overal.

