Sennheiser kondigt CX Plus aan, betaalbare TWS-oordopjes met ANC

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een nieuw paar echte draadloze oordopjes aangekondigd om toe te voegen aan de meer betaalbare line-up van de CX-serie. Dit paar wordt de CX Plus True Wireless genoemd en voegt actieve ruisonderdrukking (ANC) toe aan de vergelijking.

Vanuit een ontwerpperspectief is er heel weinig verschil tussen deze en het CX-model dat eerder kwam. Het is in wezen hetzelfde paar knoppen, maar met toegevoegde ANC .

Elke oordop heeft een aanraakgevoelig oppervlak voor het regelen van audio en oproepen, en elk heeft ook twee microfoons die zijn ontworpen om uw stem duidelijk op te vangen wanneer u handsfree belt. Bovendien zijn ze onafhankelijk van elkaar, zodat u het een of het ander kunt gebruiken.

Als je een oordopje eruit haalt, pauzeert het automatisch je muziek en wordt het weer hervat wanneer je het weer in je oor stopt. En - met de batterij in de hoes - krijg je tussen het opladen ongeveer 24 uur muziek luistertijd.

Naast de actieve ruisonderdrukking heeft Sennheiser ingebouwde Bluetooth 5.2-ondersteuning en zowel aptX als aptX Adaptive . Dat betekent een lage latentie en audiomogelijkheden met hoge resolutie die u normaal gesproken niet krijgt in de meeste modellen in deze prijsklasse.

Sennheiser zegt dat het de oordopjes heeft ontworpen om comfortabel en veilig te zijn en IPX4 spatbestendigheid te hebben , zodat ze zouden moeten overleven als ze in lichte regen worden gevangen.

De CX Plus van Sennheiser is vanaf 28 september verkrijgbaar in zwarte of witte kleurstellingen voor een zeer redelijke prijs van £ 129 in het VK of € 159,90.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!