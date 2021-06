Sennheiser CX True Wireless gelanceerd, premium audio voor een lage prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een nieuw paar betaalbare echte draadloze oordopjes gelanceerd als onderdeel van zijn CX-assortiment. Ze worden (nogal fantasieloos) de CX True Wireless genoemd.

Vanuit een ontwerpperspectief vertonen ze een opvallende gelijkenis met de CX 400BT. In feite lijkt er weinig esthetisch te zijn veranderd.

In plaats van kant-en-klare componenten te gebruiken, heeft Sennheiser elke knop uitgerust met zijn eigen zelfgemaakte TrueResponse-transducer, die is ontworpen en vervaardigd in het hoofdkantoor in Duitsland.

Hierdoor heeft Sennheiser meer grip op frequentierespons en toon, en de fabrikant belooft dat ze diepe bassen, natuurlijke middentonen en veel helderheid in de hogere frequenties leveren.

Voor degenen die het heft in eigen handen willen nemen, kan de EQ worden aangepast met de Smart Control-functie in de app.

Wat betreft technische specificaties, CX True Wireless biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.2, plus aptX voor een vertragingsvrije verbinding met ondersteunde Android-telefoons.

Buiten de hoes kunnen de oordopjes tot 9 uur meegaan voordat ze weer in hun houder moeten worden geplaatst, met nog eens twee volledige ladingen in de hoes. Dat betekent tot 27 uur in totaal.

Elke knop heeft een aanraakgevoelige interface aan de buitenkant en - na een firmware-update - kunnen gebruikers opdrachten aanpassen.

Dat betekent dat je het kunt gebruiken om audio te bedienen, oproepen te beantwoorden of de assistent van je telefoon te starten.

CX True Wireless is vanaf 8 juli te koop en zal in het VK te koop zijn voor £ 119,99 of in Europa voor € 129.

De prijsklasse van minder dan £ 130 is nu echt aan het opwarmen in de echte markt voor draadloze toppen en Sennheiser heeft hier het potentieel om echt te profiteren van de aantrekkingskracht van het merk.

Geschreven door Cam Bunton.