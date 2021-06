Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu stemassistenten alleen maar breder worden gebruikt naarmate de tijd verstrijkt, lijkt het alsof Sennheiser de theebladeren leest. Er is zojuist een nieuwe release aangekondigd van zijn uitstekende HD 450BT-hoofdtelefoon, die we echt indrukwekkend vonden toen we ze vorig jaar uitgebreid testten.

De nieuwe versie krijgt een nieuwe naam, als de HD 450SE, en verandert niet veel aan de voorkant van het ontwerp, terwijl de koptelefoon nog steeds een gesloten achterkant heeft die mooi en subtiel is, zonder te schreeuwen over het redelijk redelijke prijskaartje.

Net als bij het oudere model, is er nog steeds een speciale knop om Alexa op te roepen voor snellere interacties met de assistent, wat het gemakkelijker zou moeten maken om de koptelefoon te gebruiken als je dol bent op spraakopdrachten en routines. Het werkt ook perfect samen met de Google Assistent, voor het geval je in dat kamp bent.

Anders is er eigenlijk niet veel nieuws - je krijgt nog steeds een geweldige batterijduur van 30 uur om mee te kampen, Bluetooth 5-ondersteuning en aptX-functionaliteit voor geluid van hoge kwaliteit, en de mogelijkheid om via een kabel te luisteren als je geen stroom meer hebt. .

Het laat ons een beetje ons hoofd krabben over de reden waarom de koptelefoon een nieuw modelnummer heeft gekregen, maar het kan heel goed zijn dat Sennheiser wat subtielere aanpassingen onder de motorkap heeft gemaakt waar hij niet over schreeuwt.

Op basis van ons gebruik van het oudere model, is dit waarschijnlijk een uitstekende keuze als u op zoek bent naar een oortelefoon met goede ruisonderdrukkingsopties die uw jaarbudget niet volledig zullen breken.

squirrel_widget_4712662

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Geschreven door Max Freeman-Mills.