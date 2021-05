Sennheiser verbetert zijn spel met de vlaggenschip IE 900 audiofiele oortelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de wereld zich concentreert op het verwijderen van de koptelefoonaansluiting van telefoons en alles draadloos maken, is het misschien een beetje vreemd dat de nieuwe vlaggenschip IE 900 in-ear-koptelefoon van Sennheiser wordt geleverd met draden.

Als je wat dieper ingaat op de kwaliteit die in deze hoofdtelefoon is gestopt, zul je merken dat draadloze connectiviteit een welkome afweging is.

Dat komt omdat de Sennheiser IE 900-hoofdtelefoon is gebouwd met audiofielen in gedachten. Je zult als eerste het ontwerp opmerken, dat er fantastisch uitziet. De carrosserieën zijn CNC-gefreesd uit één stuk aluminium, om te creëren wat het bedrijf een driekamerabsorptiesysteem (T3CA) noemt.

De drie kamers hebben een akoestische vortex in het mondstuk die gecombineerd het maskerende effect in de geluidsfrequenties verminderen. Met andere woorden, het verhoogt de geluidskwaliteit met hoge frequenties bij een laag volume. Dit systeem maakt gebruik van de 7 mm audiofiele Extra Wide Band X3R-transducer van Sennheiser.

Het is moeilijk om een solide hoofdtelefoon van hoge kwaliteit te verslaan. Voor velen zal het bekabelde element van de IE 900s in het minst geen probleem zijn. Kwaliteit overtreft in dit geval gemak.

Om de beste kwaliteit te krijgen, heb je ook de input nodig die overeenkomt met de output, dus je moet ervoor zorgen dat je betaalt voor een fatsoenlijke streamingdienst die geen concessies doet aan de audiokwaliteit.

De IE 900-hoofdtelefoon wordt geleverd met drie aansluitkabels, afhankelijk van uw behoefte, en in-ear-adapters van zowel siliconen als traagschuim in verschillende maten. Voor de hoge prijs van £ 1.099 zou je de optie kunnen verwachten om een op maat gemaakt in-ear-oorstukje te ontvangen, maar de adapters zullen het moeten doen.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Dan Grabham.