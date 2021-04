Actieve ruisonderdrukking is blijvend, zegt EPOS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er waren een paar opgetrokken wenkbrauwen in 2019 toen Sennheiser Communications EPOS werd - een nieuw merk om headsets en koptelefoons voor bedrijven en gaming te ontwikkelen. Een nieuwe naam zou toch moeilijker te vinden zijn?

In relatief korte tijd heeft het echter veel audioproducten en accessoires gemaakt in meerdere prijscategorieën, die allemaal zijn omarmd door zowel gamers als bedrijven. Nu is EPOS een bekende entiteit en staat het bekend om zijn kwaliteit.

Actieve ruisonderdrukking daarentegen niet. Het wordt vaak afgekeurd door audiofielen die er de voorkeur aan geven dat hun muziek-, film- en game-effecten zo schoon en onaangeroerd mogelijk worden weergegeven.

Ze zullen er echter aan moeten wennen, want het zal niet snel verdwijnen - of nooit.

Hoewel er waarschijnlijk een vorm van digitale massage van een audiobron is wanneer deze wordt beluisterd via een met ANC beladen hoofdtelefoon, kunnen de voordelen ruimschoots opwegen tegen eventuele voorbehouden: "Actieve ruisonderdrukking is zeker iets dat je hersenen zal ontlasten", werd ons verteld door De directeur technologie van EPOS, Torben Christiansen.

"Als je niet gestoord wordt door geluiden, is je focus veel gemakkelijker. Dat betekent dat je hersenen minder hard hoeven te werken."

Dat is dus vooral handig als het gaat om onderdompeling in een game of bij het luisteren naar bellers op een telefooncentrale.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Christiansen sprak met ons voor de Pocket-lint Podcast aflevering 95 - die je hier kunt beluisteren - en hij voegde ook een aantal interessante inzichten toe over echte draadloze oordopjes.

EPOS heeft zijn eigen TWS-oortelefoons voor gaming-gebruik - de GTW 270 en GTW 270 Hybrid. Deze laatste zijn compatibel met de meeste apparaten, inclusief de Nintendo Switch, dankzij een meegeleverde dongle, dus ideaal voor op reis en draagbaar spelen.

Maar waar ze kunnen verschillen van echte draadloze in-ears van andere merken, zoals AirPods en Galaxy Buds, is dat ze zijn ontworpen om gedurende langere tijd te worden gedragen. Ze zijn tenslotte in de eerste plaats bedoeld voor lange gameplay-sessies, niet alleen voor korte woon-werkverkeer.

Dit levert een specifiek soort probleem op waarvan EPOS denkt dat het niet genoeg wordt beschouwd door consumenten: "Je gaat naar de winkel en je stopt een paar echte draadloze oordopjes in je oren en zegt: Ja, ze zijn best goed. Maar comfort is ongeveer uren, legde hij uit.

"Bij sommige van onze tests, zelfs als je ze maar 15 minuten draagt, doet het pijn. Dat is een gebied waar we veel onderzoek naar doen."

Dus als u de volgende keer op de markt bent voor sommige draadloze oordopjes, overweeg dan wat u ermee wilt doen en bedenk hoe ze zich na een langere gebruiksperiode zullen voelen.

Oh, en kijk of ze ANC hebben of niet. Het is tenslotte hier om te blijven.

Je kunt hier de nieuwste Pocket-lint Podcast bekijken . Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar die je kunt streamen of downloaden op het platform van je keuze.

Geschreven door Rik Henderson.