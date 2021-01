EPOS gaat mobiel met deze draadloze gaming-oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EPOS, het gamemerk van Sennheiser , gaat achter gamers aan die graag met draadloze oordopjes spelen, er staat "compromisloze audio".

De GTW 270 hybride draadloze oordopjes zijn niet zomaar een oordopjes in het oor, ze zijn speciaal ontworpen voor gaming met een lag-free, low-latency-verbinding, 7.1 virtueel surround-geluid en ook 16 bit / 48 kHz audio.

Dit zijn in-ears met gesloten achterkant die zijn ontworpen om maximale ruisonderdrukking te bieden, zodat u zich op uw spel kunt concentreren. Met een dubbele microfoonopstelling, zegt EPOS dat je profiteert van zowel geweldige voicechat als minder achtergrondgeluid. Maar de focus ligt op audiokwaliteit.

Je kunt deze oordopjes aansluiten via Bluetooth 5.1 of via de meegeleverde USB-C aptX low-latency dongle en EPOS zegt dat de laatste de beste audio-ervaring biedt. Sluit die kleine USB-C-dongle aan op je Android-smartphone of Nintendo Switch en je krijgt hoogwaardige audio met lage latentie zonder interferentie van de buitenwereld.

Het bedrijf beweert dat deze oordopjes diepe bassen, natuurlijke helderheid in de middentonen en "sprankelende" hoge tonen leveren, die perfect zijn voor surround sound-audio.

De GTW 270 Hybrid draadloze oordopjes zijn ook ontworpen om handig, comfortabel en capabel te zijn. Met verschillende meegeleverde oordopjes voor een perfecte pasvorm, IPX 5-waterbestendigheid tegen zweet en lichte regen en tot 20 uur luistertijd (gebruik de draagbare oplaadcassette voor een boost).

Op het gebied van comfort heeft EPOS samengewerkt met moederbedrijf Demant om ervoor te zorgen dat u de beste pasvorm krijgt. Dat werk omvatte het scannen van 800.000 menselijke oren en vervolgens het gebruik van AI om de gegevens te analyseren en het beste ontwerp te beoordelen voor een comfortabele pasvorm voor iedereen. Het resultaat zou in-ears moeten zijn die je langer kunt dragen en spelen en wie wil dat niet?

De GTW 270 hybride draadloze oordopjes zijn beschikbaar voor pre-order voor £ 179, lees hier meer .

Geschreven door Adrian Willings.