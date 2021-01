Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een nieuw paar hoogwaardige bedrade oordopjes gelanceerd, bedoeld voor diegenen die dat professionele, hoogwaardige geluid en gevoel willen.

De nieuwe oordopjes, de IE 300 genaamd, worden aangedreven door een bijgewerkte versie van Sennheisers 7 mm extra brede band transducer / driver en zijn ontworpen met audiokwaliteit als hoogste prioriteit.

In zijn persbericht spreekt Sennheiser over echt lage natuurlijke resonanties en totale harmonische vervorming, wat een manier is om te zeggen dat de manier waarop de drivers en interne onderdelen zijn gebouwd, voorkomt dat (meestal) natuurlijk voorkomende reverb / vervorming / vibratie de manier waarop de muziek wordt beïnvloed hoort te klinken.

Bovendien hebben de stuurprogrammas een frequentierespons die zo laag is als 6 Hz, wat onhoorbaar is voor mensen, en dus meer wordt gevoeld dan gehoord, maar betekent dat de oordopjes zelfs de laagste dieptepunten in al je favoriete nummers aankunnen en behouden blijven. ze goed gecontroleerd.

De IE 300 wordt geleverd met oordopjes van siliconen en traagschuim in drie maten, zodat u een comfortabele, stevige pasvorm krijgt die ook een effectieve passieve geluidsisolatie biedt.

De meegeleverde kabel is voorzien van een oorhaak die flexibel en versterkt is om hem stabiel te maken. En de knoppen zelf worden aan de kabel bevestigd met behulp van de standaard MMCX-connector, wat betekent dat ze kunnen worden verwijderd en aangesloten op andere meer gespecialiseerde kabels met 2,5 mm of 4,4 connectoren, als dat nodig is.

De IE 300 van Sennheiser is beschikbaar in maart 2021 en kost $ 299,95 en £ 259 .

