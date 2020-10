Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is eindelijk aangebroken en zoals gewoonlijk ziet Amazon tijdens het verkoopevenement de prijzen van de nieuwste technologie en elektronische goodies drastisch verlagen. We hebben onze ogen opengehouden voor het vijfde jaarlijkse verkoopevenement en we hebben een flitsprijsverlaging opgemerkt op de Sennheiser Momentum 3.

In onze review van de draadloze koptelefoon waren we onder de indruk. De ultramoderne luisterervaring van de Sennheiser Momentum 3 wordt geleverd in een prachtige behuizing van roestvrij staal en schapenleer.

De koptelefoon biedt ook wat je zou verwachten van moderne koptelefoons, zoals ruisonderdrukking en transparante hoormodi. Ze worden zelfs geleverd met Alexa van Amazon, ingebouwd. Er is ook automatische koppeling om het instellen een fluitje van een cent te maken, en ze hebben een interface met drie knoppen om u te helpen uw audio-ervaringen gemakkelijker te regelen.

US Prime-leden kunnen Momentum 3 scoren voor $ 297 , $ 102 korting op de normale prijs van $ 400. Dit is een tijdelijke Lightning-deal die binnenkort afloopt.

Om te zien hoe de hoofdtelefoon te vergelijken met andere draadloze hoofdtelefoons, zie onze diepgaande gids op alle beschikbare opties hier .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

Geschreven door Maggie Tillman.