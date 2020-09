De HD 560S van Sennheiser is een betaalbare hoofdtelefoon met open achterkant

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De audiofiele markt en de normale koptelefoonmarkt komen waarschijnlijk steeds dichter bij elkaar, met veel mensen die rondlopen met sportieve koptelefoons of oordopjes die meerdere honderden kosten en die standaard een extreem hoogwaardig geluid produceren.

Een gebied dat echter nog een beetje meer niche is, is de markt voor open hoofdtelefoons, voor luisteraars die waarschijnlijk op één plek blijven voor een goede, toegewijde luistersessie, in plaats van te hopen op een goede audiokwaliteit op een lawaaierige woon-werkverkeer of tijdens het hardlopen.

Dat is het soort luisteraar waar Sennheiser naar streeft met zijn nieuwe HD 560S, een koptelefoon met open achterkant die ongegeneerd open is, maar de grote concessie doet dat hij ook duidelijk betaalbaar is, met een prijs van $ 199,95 of £ 169.

Ze hebben een ultralichte constructie om ervoor te zorgen dat ze comfortabel zijn tijdens lange sessies, samen met dat geventileerde oorschelpontwerp om ervoor te zorgen dat er na verloop van tijd geen warmte is. Ze zijn natuurlijk ook bedraad om voor de beste kwaliteit audio te zorgen, met zowel een 6,3 mm-aansluiting als een 3,5 mm-adapter meegeleverd om ervoor te zorgen dat er aan je hifi-installatie wordt voldaan.

Een frequentierespons van 6 Hz - 38 kHz betekent dat er geen vervorming mag optreden bij lage of hoge frequenties, terwijl een impedantie van 120 Ω de hoofdtelefoon ook aanpasbaar maakt aan vrijwel elke bron. De HD 560S is vanaf vandaag rechtstreeks verkrijgbaar bij Sennheiser.

Geschreven door Max Freeman-Mills.