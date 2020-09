Sennheiser CX 400BT True Wireless brengt het geluid van de Momentum 2 in een betaalbaar pakket

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sennheiser heeft een nieuw paar echte draadloze oortelefoons aangekondigd, waarmee we het geluid waar we zo van hielden in de Momentum 2 True Wireless in een betaalbaarder pakket brengen.

Het nieuwe paar heet de CX 400BT True Wireless en claimt hetzelfde gedetailleerde geluid van hoge kwaliteit te leveren in een stijlvol product dat de aarde niet kost.

Ze hebben dezelfde dynamische drivers van 7 mm als hun duurdere broers en zussen, waarvan Sennheiser beweert dat ze diepe bassen, natuurlijke middentonen en een gedetailleerd, helder high-end mogelijk maken.

Waar ze voornamelijk verschillen, is het ontwerp van de oordopjes. De modellen uit de CX-serie hebben een veel vierkanter ontwerp en een glanzend aanraakgevoelig paneel aan de buitenkant voor het bedienen van je muziek.

U kunt de aanraakbediening aanpassen voor het starten van stemassistenten, of kiezen hoe u muziek wilt bedienen door middel van een simpele tik.

Het paar maakt gebruik van Bluetooth 5.1 voor een energiezuinige verbinding met minimale latentie, en is uitgerust met aptX-ondersteuning voor compatibele smartphones met Qualcomm.

Zoals bij de meeste moderne oordopjes, zijn er microfoons voor het verminderen van omgevingsgeluid om externe ruis tijdens spraakoproepen te verminderen en ze zo duidelijk mogelijk te maken.

Qua prestaties zullen ze niet de meest baanbrekende zijn, althans niet in termen van batterijduur. U kunt tot 7 uur muziek afspelen zonder de case, met nog eens bijna twee volledige ladingen die door de case worden geleverd, zodat u in totaal 20 uur kunt afspelen voordat u de stekker in het stopcontact moet steken.

De Sennheiser CX 400BT True Wireless is vanaf 15 september verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor £ 169.

Geschreven door Cam Bunton.