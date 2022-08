Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn slimmer, kleiner - maar komen met een addertje onder het gras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de Samsung Galaxy Buds 2 Pro aangekondigd, de nieuwste versie van zijn echte draadloze hoofdtelefoons.

Deze hoofdtelefoon brengt een aantal veranderingen met zich mee, zoals een compactere behuizing - 15 procent kleiner dan de Buds 2 - terwijl hij in een aantal kleuren verkrijgbaar zal zijn - Graphite, White en Samsung's nieuwe favoriete tint, Bora Purple.

Op het eerste gezicht lijkt deze hoofdtelefoon op de vorige versie, met dat compacte behuizingontwerp, maar de behuizing is merkbaar slanker naar de uiteinden toe.

Maar waar Samsung het echt over wil hebben, zijn de veranderingen in de technologie die deze hoofdtelefoon biedt. Het belangrijkste kenmerk is dat de Galaxy Buds 2 Pro een hogere resolutie van muziek zal bieden - waardoor ondersteuning voor 24-bit muziek in plaats van 16-bit eerder werd aangeboden.

Dat is geweldig nieuws, maar er is ook een addertje onder het gras. Samsung gebruikt geen gangbare codec zoals aptX of LDAC, maar dit is het eerste apparaat dat gebruik maakt van SSC - Samsung Seamless Codec.

Waarom is dat een probleem? Omdat het alleen wordt ondersteund door Samsung-apparaten - dus als je die hi-res muziek wilt, zul je verbonden moeten zijn met een Samsung-telefoon.

Er zijn nog enkele andere slimme functies. Samsung noemt het Advanced Intelligent ANC, wat in feite betekent dat het automatisch je stem detecteert als je spreekt en overschakelt naar de omgevingsmodus, zodat je het antwoord kunt horen. Sony biedt een soortgelijke functie op sommige van zijn meer geavanceerde hoofdtelefoons.

Er is ook een bredere ondersteuning voor 360 audio, inclusief Dolby Head Tracking, evenals ondersteuning voor meerkanaalsaudio, ontworpen om uw audio beter te laten klinken.

Samsung blijft het mogelijk maken om snel te koppelen op Samsung-apparaten - en breidt dit uit naar 2022 tv's - met snel schakelen tussen deze apparaten. Deze hoofdtelefoon ondersteunt echter geen multipoint-verbindingen.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zal verkrijgbaar zijn vanaf £219. Voorbestellingen starten vanaf 10 augustus, met beschikbaarheid vanaf 26 augustus.

Geschreven door Chris Hall.