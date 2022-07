Samsung Galaxy Buds 2 Pro prijs onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting zijn volgende echte draadloze oordopjes aankondigen tijdens het Galaxy Unpacked evenement op 10 augustus.

Het Samsung Galaxy Buds 2 Pro paar zal deel uitmaken van een lancering line-up die ook de Galaxy Z Fold 4, Flip 4, en Samsung Galaxy Watch 5 omvat.

We zijn de afgelopen tijd al het een en ander over ze te weten gekomen, waaronder hoe ze eruit zullen zien via een 3D render die online is geplaatst.

Nu lijkt het erop dat we ook weten hoeveel Samsung voor ze zal vragen. In de VS, tenminste.

9to5Google beweert dat de Galaxy Buds 2 Pro verkocht zal worden voor $229,99 - $30 meer dan het model dat ze vervangen.

Dat is een behoorlijke prijsverhoging, hoewel geruchten ook suggereren dat het Samsung's eerste oordopjes zullen zijn die 24-bit audio ondersteunen.

De Google-centrische site beweert ook te hebben geleerd dat de Galaxy Watch 5 zal komen in goud, grijs en zilver kleurstellingen, terwijl de opgevoerde versie, de Galaxy Watch 5 Pro, beschikbaar zal zijn in blauw, grijs en zilver.

Beste ruiswerende hoofdtelefoons 2022: Top ANC-oordopjes en hoofdtelefoons voor het blokkeren van externe ruis Door Conor Allison · 23 juni 2022 Wat zijn de beste ANC-hoofdtelefoons? Wij testen en beoordelen de allerbeste opties in deze gids.

De hoofdtelefoons en smartwatches zullen officieel worden aangekondigd tijdens het evenement op 10 augustus, dat je online kunt volgen. Wij brengen u meer tijdens de opbouw, plus hands-ons en het laatste nieuws als het gebeurt.

Geschreven door Rik Henderson.